El regreso de Amalia Granata al ruedo mediático rescató a Martín Redrado del ostracismo, y Luciana Salazar aprovechó para exponer el problema de salud que el economista le habría confesado durante sus casi siete años en pareja.

“El a mí me confesó que tiene problemas de inteligencia emocional, y tengo pruebas de eso. No estoy diciendo nada que no sea verdad”, afirmó ante Socios del Espectáculo.

Picante, Luli Pop aseguró que cuando la legisladora de Santa Fe se definió como “una mujer sana” en realidad estaba “dando a entender que el no estaba bien” y afirmó: “No creo que lo haya dicho por mí porque sabe bien cómo fue todo”.

Sin embargo, Luciana arremetió: “Ella ya está bien. Igual, tuvo un montón de situaciones. No recordemos. Ella se fue sanando con los años. (…) Ella viene de una historia pesada, con los años tuvo muchos problemas de salud mental que obvio los fue trabajando, y me parece bárbaro”.

LUCIANA SALAZAR APUNTÓ CONTRA AMALIA GRANATA Y MARTÍN REDRADO

En ese contexto, Salazar repartió palos a Granata y a Redrado por el romance que tuvieron luego de que ella dejara al político: “Él la negaba. Me acuerdo que la pobre Amalia mostraba regalos en la televisión y él se lo negaba, que no era su firma. Lo mismo que hace ahora”.

“Redrado tiene una negación serial que no la puede manejar”, exclamó.

Al final, Luciana Salazar enfatizó que Martín Redrado “está embargado por la Justicia”, que “la gente sabe que es una persona con un problema que no va a decir la verdad” y “que simula todo”.