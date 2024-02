La hija de Luciana Salazar, Matilda, es toda una estrella en las redes sociales y deslumbra con cada uno de los looks que su mamá piensa para ella.

Muchos de sus outfits hacen match con los de la modelo, pero ella ya tiene su propia impronta.

En este caso, la pequeña lució un conjunto cuadriculado en rosa y blanco con gafas de marco grueso en el mismo tono. Completo el look setentoso con una cola de caballo alta y súper tirante. ¡Divina!

Luciana Salazar reveló por qué Martín Redrado veía a su hija Matilda a escondidas

En medio del litigio legal que tiene con Martín Redrado por temas relacionados a la cuota alimentaria de Matilda, Luciana Salazar volvió a dar una extensa nota donde dio detalles de cómo se siente en plena lucha.

Indagada por su 2023, Luciana se sinceró en una extensa nota que dio a Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece: “Yo creo que fue el peor año de mi vida. Se murió mi mejor amigo (Raúl Sotelo) y fue un golpe durísimo que todavía no puedo digerir, me cuesta y cuando pienso en él, lloro”.

“Después todos los problemas legales que son tediosos, te sacan tiempo, energía. Todo injustamente, pero yo lo hago como una causa que es proteger los derechos de mi hija que es lo que corresponde. Estoy segura que el día de mañana, Matilda, en esos momentos que veía a su mamá cansada, por no decir triste, sé que me lo va a agradecer mucho porque esto es solo por ella”, agregó.

En cuanto a la causa, detalló: “Por suerte, estamos en instancias finales, si Dios quiere porque hay miles de recursos para alargar todo como lo está haciendo él; pero está todo muy claro. Hay firmas, acuerdos, escribanos públicos, abogados y muchos testigos. Es realmente una cosa de o creer, pero es lo que me tocó y por lo que tengo que luchar. Estoy esperando que sean los últimos momentos para terminar con esto de una vez por todas”.

Madre e hija con matching looks. (Foto: Instagram/@salazarluli).

“Me parece que la Justicia tendría que ser mucho más rápida con estos temas de familia, sobre todo con la cuota alimentaria, pero esperemos que todo se solucione rápido y Matilda pueda volver a recuperar sus derechos”, continuó.

Por otro lado, fue contundente al hablar de las visitas que habría tenido Redrado con la pequeña: “Imaginate que a ella veía a una persona que la venía a ver a escondidas porque no quería que nadie se enterara, porque había muchas mentiras y las sigue habiendo, y yo creo que en algún momento las va a terminar esclareciendo ella, si quiere el día de mañana cuando la mamá le cuente un poco la verdad porque todavía es muy chiquita”.

“Al principio me preguntaba ‘¿por qué no lo veo más?’. Y yo le decía que era porque se portó mal. Para un nene chiquito ‘portarte mal’ o que alguien le haga daño, es por algo físico; y no es ese el caso. Ella dice ‘a mí no me hizo nada, no me lastimó’. Y le respondo ‘mirá, Matu, mamá te lo va a explicar y lo vas a entender’. Entonces, ella sabe que no lo ve (a Martín) porque se portó mal tanto con ella como con la mamá”, cerró Salazar, contundente.