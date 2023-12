El próximo 15 de diciembre Matilda Salazar cumplirá seis años de vida, pero, lejos de egresar a primer grado como cualquier niño de su edad, la pequeña continuará cursando preescolar, y su mamá Luciana explicó el porqué en una entrevista en la que habló de todo.

Luciana contó que la fiesta de Matilda se llevará a cabo el 16 de este mes. “¡Estamos a full! Ya eligió la temática: este año es La Sirenita porque es súper fan de la película. Matu tiene una planner que se ocupa de todos sus cumples y ya está trabajando en la organización de la fiesta”, le contó a Revista Gente.

Luciana Salazar explicó que su hija de casi seis años no terminó el preescolar: lo hará en junio. (Foto: Chris Beliera/ GENTE)

Además, Luciana reveló que Matilda vive pidiéndole que le dé un hermanito, pero ella reconoció que la maternidad la superó respecto a sus expectativas en lo referente a ser responsable de una persona.

Leé más:

Luciana y Matilda Salazar lucieron looks “full lila” para alzar su premio en Los Más Clickeados 2023

LUCIANA SALAZAR REVELÓ POR QUÉ MATILDA TERMINARÁ EL PREESCOLAR MUCHO DESPUÉS QUE LOS NIÑOS DE SU EDAD

“Me resulta muy difícil criar a una hija sola… ¡Pensar en dos es una locura!”, explicó. “Yo tengo muchísima ayuda de mi familia, pero no es lo mismo tener un hijo en pareja. De a dos todo es más simple. Por otra parte, ella es súper celosa, así que habla de un hermanito pero, cuando me ve a mí con otro chico, enloquece”, agregó.

Luciana explicó también por qué Matilda egresará recién a mediados de 2024 del preescolar. “No egresó porque, como va a un colegio americano egresa recién en junio del 2024: tiene un calendario escolar diferente. Ahora, para las Fiestas, tiene un receso, pero sus vacaciones largas son de junio a agosto”, contó.

Luciana Salazar es una madraza con Matilda, su única hija. (Foto: Chris Beliera/ GENTE)

“La verdad es que estoy súper conforme con el lugar, es excelente”, agregó, antes de hacer una inédita revelación. “Algo que muchas personas no saben es que lo elegimos con Martín (Redrado) antes de que ella nazca”, dijo la modelo, antes de volver a la carga contra su ex por no pagar los alimentos de la nena.

“Él vino a visitar a la nena hasta que ella cumplió 3 años y nunca más. Nosotros hacíamos colecho con Matilda cuando era bebé, pero creo que, para él los niños son descartables. Martín la manipuló sentimentalmente y ahora vulnera sus derechos. Él sumió compromisos y los firmó: no es que prometió pasarle una cuota de alimentos en una charla informal que tuvo conmigo una noche, mientras cenábamos”, cerró Luciana.

Leé más:

Qué medida judicial tomó Luciana Salazar para impedir que Yanina Latorre siga hablando públicamente de Matilda