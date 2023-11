En medio del fuerte conflicto judicial entre Estefanía Berardi y Yanina Latorre, la panelista reveló que Luciana Salazar también le inició acciones legales a “angelita”. ¿El motivo? Exige que deje de referirse públicamente a su hija, Matilda.

“Acá la tengo. Juzgado número 93, es último momento, acá la tenemos. Es una cautelar que se la envía Luciana Salazar a Yanina Arruza, alias Yanina Latorre, para que se abstenga de hacer mención a cuestiones de salud, identidad, personal, domicilios particulares y/o de esparcimiento de la menor Matilda Salazar”, reveló Estefi en Poco Correctos.

Y dio más detalles sobre esta medida cautelar: “Todo lo que esté vinculado a la intimidad de Matilda, bajo apercibimiento de encontrar inmersa a la demanda en el delito de desobediencia. Luciana acá cuenta que la demandada realiza hace años afirmaciones falsas e injuriosas contra la actora. No puede hacer mención ni referencia a la menor de edad, acá el juzgado dio lugar y será notificado”.

“Todo lo que esté vinculado a la intimidad de Matilda, bajo apercibimiento de encontrar inmersa a la demanda en el delito de desobediencia. Luciana acá cuenta que la demandada realiza hace años afirmaciones falsas e injuriosas contra la actora. No puede hacer mención ni referencia a la menor de edad, acá el juzgado dio lugar y será notificado”.

Antes de cerrar, Estefi remarcó que Luciana no va en contra de la libertad de expresión de Yanina, sino a favor de cuidar la integridad de su hija en los medios. “Dice ‘transcribe mensajes que endilga a la demandada como cargados de odio contra la parte actora en redes y en distintos medios’. Habla de que si bien existe la libertad de expresión no podés atentar contra la integridad moral y el honor de las personas. Esto es por Matilda, lo que pasa es que lo inicia la madre porque Matilda es menor de edad”, concluyó.

YANINA LATORRE ARREMETIÓ CONTRA LUCIANA SALAZAR POR SU ANUNCIO DE INICIARLE ACCIONES LEGALES

“Dice que tiene un pendrive con información mía desde el 2011, que te aviso que a los diez años prescriben las cosas que uno dice, amora. Tiene a los abogados, no sé cómo les paga, y con eso me va a hacer un juicio. ¡Quiere que pague una multa por decir que es una inútil!”, exclamó Latorre.

“Yo le digo la verdad: no le veo ningún talento. Voy a comer con ella y me cae bien, pero no la veo talentosa, es una opinión. ¿No puedo? No coincido en nada de lo que dice”, agregó Yanina, que lanzó una última opinión.

Y me lo dice una mina que el sábado se sentó en la mesa de Mirtha y dijo que ella no trabaja por culpa de Redrado, que Redrado no le mantiene a la piba, que no le cumplió en nada, que está despechado, que se siente amenazada… ¡Eso es para juicio porque le tiene que demostrar eso a Redrado!”, agregó Yanina, mientras De Brito recordaba que nunca les aceptó una invitación a LAM.