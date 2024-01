Todavía en conflicto, Cinthia Fernández volvió a apuntar muy fuerte contra Luciana Salazar. Esta vez, en Twitter. La panelista, nuevamente, cuestionó en la red social el estilo de vida de la modelo; no entiende cómo puede gastar tanto sin, según ella, tener un trabajo.

El escándalo estalló cuando Cinthia contó cuánto paga Luciana la cuota del colegio de Matilda. “¿Cómo paga el colegio de la nena, Lucianita Salazar? El colegio vale 1500 dólares, según me informaron. Si mi fuente no se equivoca, ¿cómo hace una desempleada como ella para mantener eso? Quiero la receta porque no hay plata”, sentenció, muy picante.

Semanas atrás, invitada a la mesa de Mirtha Legrand, la conductora también le había preguntado a Luciana de qué trabaja, remarcando que no la ve en actividad pero sí manteniendo un estilo de vida muy elevado. Cuestionamiento que muchos criticaron. ¿Qué dirá Luli esta vez?

EL PROVOCADOR DESAFÍO DE LUIS VENTURA A CINTHIA FERNÁNDEZ

“No pasó matemática, me parece. Porque 1250 dólares por año ¿qué arreglo es?”, reaccionó el periodista con picardía.

Ahí, subió la apuesta en vivo desde A la tarde: “Si me autoriza Cinthia yo les leo el acuerdo con su firma y listo”.

“Es algo que ella no debería estar blanqueando, desmintiendo o aclarando, porque no se pueden hacer declaraciones públicas porque cada vez que las hacen hay que pagar 500 dólares”.

Por último, Luis Ventura elogió a Matías Defederico por haber aceptado que la casa quede en su totalidad en poder de Cinthia Fernández, cuando él había luchado para que la escritura quede a nombre de sus tres hijas.