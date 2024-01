Luciana Salazar sorprendió al mostrarse sin maquillaje en sus stories de su cuenta oficial de Instagram. Esto provocó reacciones en las redes, entre ellas la de Yanina Latorre.

En las imágenes se la ve a Luciana sin ropa y tapada con un cobertor sobre una camilla, después de una sesión de belleza.

Un usuario de X (Ex Twitter) subió una foto de Salazar y escribió: “Nada es real en las redes sociales. Esta es la verdadera cara de Luciana Salazar”. Yanina Latorre citó el posteo y dio su veredicto: “Miedo”.

Por: Antonio Ricarte

VIDEO: LUCIANA SALAZAR SE MOSTRÓ SIN MAQUILLAJE Y SIN ROPA EN INSTAGRAM

Luciana Salazar

Por: Antonio Ricarte

YANINA LATORRE CRITICÓ A LUCIANA SALAZAR POR LLEVARLA A LA JUSTICIA

Luciana Salazar tomó acciones legales contra Yanina Latorre y la panelista de LAM le contestó en X: “Me gusta que esta inútil me use para tener prensa. Y me gusta más, que me quiera cortar la libertad de expresión. Llevame a la Justicia Salazar”.

“Igual seguiré pensando que sos una inútil, que no sé de qué trabajas, y que fuiste el polvo más caro en la vida de Redrado. No te tengo miedo. No me vas a callar. Opinar no es un delito”, cerró Latorre.