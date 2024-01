Paula Varela contó al aire en Socios del Espectáculo que Luciana Salazar habría logrado llevar a Yanina Latorre a la Justicia. Desde sus vacaciones, la panelista de LAM la desmintió, actitud que hizo reaccionar muy enojada a su colega.

“Avísenle a Paula Varela que es mentira ja, ja, ja, ja... ¿Indagatoria? Me extraña de Paulita… Cómo se come mentiras, podría haberme preguntado. Chequear que le dicen...”, expresó Yanina en X, al pie de la captura de pantalla de Paula dando esa información en el programa de eltrece.

Lejos de quedarse en el molde, Varela reivindicó sus dichos y apuntó muy fuerte contra Yanina. “Recién veo porque no estoy arrobada. Yani, eso dicen los papeles que mostramos al aire. Acá te los adjunto. Por suerte, no me como mentiras porque no me dejo operar. No quise interrumpir tus vacaciones, vos también lo que quieras me preguntás”, sentenció Paula, junto a la documentación que evidencia su palabra. ¿Qué dirá Yanina?

QUÉ DIJO PAULA VARELA SOBRE LA CAUSA QUE LUCIANA SALAZAR LLEVA ADELANTE CONTRA YANINA LATORRE

“Acá habíamos contado que Luciana Salazar tiene un pendrive con un montón de información con algunos dichos de Yanina Latorre contra ella y su hija, Matilda”, comenzó diciendo la panelista del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.

“Finalmente, la Justicia dio lugar y llamaron a indagatoria a Yanina Latorre”, agregó, dejando en claro que esto no se trata de una mediación. Y cerró, contundente: “Es la primera vez que llaman a Yanina por una causa judicial, va a ir a indagatoria, está grabado porque hay una menor y tiene que presentarse el 15 de febrero ante la Justicia para dar respuesta”.