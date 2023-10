Yanina Latorre apuntó contra Luciana Salazar en medio de la fuertísima versión de romance con Martín Insaurralde mientras avanza el escándalo por las imágenes de él en un yate de lujo por Marbella con Sofía Clérici.

Es importante aclarar que Luli se comunicó con Intrusos para desmentir esta versión, luego de que Pampito afirmara que tanto Sofía -la supuesta amante de Martín- como Jésica Cirio -que habría sido engañada por el político en más de una oportunidad- se enteraran del supuesto affaire entre Salazar e Insaurralde.

“¿De qué vive Luciana Salazar? Vamos a hablar claro, porque yo ya estoy podrida. Divina, Luchi, ¿de qué trabaja? Está todo el día llorando en Twitter porque Redrado nunca más le pasó la cuota alimentaria de una nena que no es la hija de él”.

“No sabía que por ponerle la p... en la c... a una mina, tenés toda la vida que mantener al hijo, no sé. Ella en una época subía tuits políticos a mansalva y después en el piso del ‘Bailando’ no tenía manera de sostenerlo”, sentenció la panelista, furiosa. ¿Qué dirá Luli?

LUCIANA SALAZAR TAMBIÉN DESMINTIÓ EN REDES SU SUPUESTO ROMANCE CON MARTÍN INSAURRALDE

“Dejen de ensuciar gente que nada tiene que ver en esta opereta de mal gusto”, sentenció Luli, contundente, a través de sus stories de Instagram.