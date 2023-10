En medio de todo el escándalo que tiene en el centro a Martín Insaurralde y Sofía Clerici, apareció el nombre de Luciana Salazar como una nueva conquista del dirigente político que habría molestado tanto a Jésica Cirio como a la influencer. Al escuchar en Intrusos la versión, apareció Luli para desmentir todo.

“Lo vi dos veces en mi vida. En el cumple de su hija y en una fiesta que me invitó Jésica donde festejaban el aniversario”.

“Lo primero que me pone es un ‘¡¿Ehhh?! ¡Por Dios!” “Qué locura están diciendo. Dejen de ensuciar gente. Nada que ver, por favor sáquenme de esta situación”, contó Guido Zaffora en el ciclo de Flor de la Ve.

“Hay fotos de un cumpleaños de un cumpleaños de Chloe con Jésica, Martín y Luciana con Matilda”, mencionó, sin embargo la expareja de Martín Redrado se despegó de cualquier tipo de polémica.

LUCIANA SALAZAR HABLÓ TRAS SER VINCULADA A MARTÍN INSAURRALDE

“Lo vi dos veces en mi vida. En el cumple de su hija y en una fiesta que me invitó Jésica donde festejaban el aniversario”, aseguró, mientras expresaba todo su malestar.

“Bastante tengo con mi ex como para tener que fumarme esto”, se despachó, con palito para el expresidente del Banco Central. “Siento que están intentando ensuciar a mucha gente y me nombra a varios políticos que mejor no voy a nombrar”, deslizó.

Hacía el final, se mostró súper misteriosa sobre cómo la afectaba esta polémica. “Encima yo estoy conociendo a alguien y esto me trae un problema. Después de este escándalo no sé lo que va a pasar”, lanzó, sobre el romance que mantiene.