Marcelo Polino visitó La noche de Mirtha Legrand y recordó la década que perdió entre trámites burocráticos para poder adoptar un hijo, y la conductora le preguntó cuánto de cierto había en el rumor de que Luciana Salazar le ofreció ayudarlo a que cumpla su sueño.

En el inicio Mirtha le preguntó a Polino si se había enojado porque le dijo que sentía tristeza de que no había podido ser padre, pero él le contestó que no había nada más lejos de la realidad, aunque reconoció que se dio por vencido tras 10 años de sufrir la burocracia estatal.

“Yo corté el audio y lo pasaba en la radio y cada vez que decían cosas de mí les pasaba el audio y les decía ‘Paren, chicas, miren lo que dice Mirtha de mí”, recordó Polino antes de contar que está solo y que estuvo 10 años en lista de espera para poder adoptar un niño.

Marcelo Polino habló sobre el rumor de que Luciana Salazar le ofreció ayudarlo a ser padre

“Primero no me daban (un niño para adoptar) y cuando empecé a contarlo acá, me empezaron a llamar y a ofrecer grupos de hermanos (…). Me llamaron para darme cuatro hermanitos, después cinco. Yo, al no tener una estructura familiar, no me podía hacer cargo de cinco niños”, explicó.

“Pero ahora soy padrino de Matilda (Salazar), que la amo, y estoy re cerca del hijo de Flavio Mendoza; así que me llevo la mejor parte porque los agarro cambiaditos, me los llevo a ver los shows, les compro cosas ricas y se los devuelvo cansados y malhumorados a los padres, pero la pasamos bien”

Mirtha Legrand le preguntó si Luciana le había ofrecido donarle sus óvulos para ayudarlo en su objetivo. “Es correcto, pero yo ya había dejado las carpetas porque estaba harto de dar la prueba cada dos años, ya había nacido Matilda. Luciana me invitó un té y me contó que había hablado con su familia y que su decisión era ofrecérmelo, y yo le agradecí porque mi idea era adoptar porque quería dejarle todo lo que había logrado en mi vida a alguien que tuviera carencia”, contó él.

