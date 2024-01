Muy ofendida con sus comentarios sobre su estilo de vida, Luciana Salazar habría demandado a Yanina Latorre, que ahora deberá presentarse a declarar en la causa que le habría iniciado la modelo, aunque la panelista desmintió todo y ahora lanzó un tremendo exabrupto sobre el miembro de Martín Redrado.

Desde hace meses, que Yanina pregunta cuál es el medio de subsistencia de Salazar, que en la mesa de Mirtha Legrand aludió a “sus ahorros” ante la pregunta de la legendaria conductora, y también la acusó de “inútil” frente a cámara.

Desde Miami, donde pasa sus vacaciones, Yanina volvió a la carga contra la mamá de Matilda. “Me quiere callar porque a ella le molesta que yo diga que fue el polvo más caro de Redrado, que lo voy a decir hasta el día de mi muerte, pobre pibe”, dijo Yanina.

QUÉ DIJO YANINA LATORRE SOBRE EL RECLAMO DE LUCIANA SALAZAR A REDRADO

“Perdón la palabra, pero el tipo le debe pedir perdón todos los días al pito que tiene por habérsela garc…”, agregó Yanina desde su habitación de hotel. “¡No se la puede sacar de encima! Todos los días le sube fotos, todos los días le manda notas”, señaló la panelista a la distancia.

“El tipo se casó, la dejó. No le interesa, no la nombra, no da notas hablando de ella, no sube stories de Instagram. Ella hace eso todo el tiempo y dice que él está despechado”, agregó Yanina, que asegura que Redrado no firmó ningún contrato para oficiar de “padre” de Matilda, y si lo hubiera hecho, está “habilitado” a romperlo.

“Cuando se separó de ella, le firmó una manutención de 10 mil dólares por mes, que un día se cansó y no se la pagó más”, explicó Latorre. “Si vive de ahorros, en un país en el que todo es cada día más caro, que deje de sacarse fotos y se ponga a dar clases de coaching para que la gente viva como millonaria de ahorros”, remató.

