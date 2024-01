En Socios del Espectáculo, Paula Varela habló de la causa que lleva adelante Luciana Salazar contra Yanina Latorre por unos dichos que habría lanzado en contra de la modelo y de su hija, Matilda.

“Acá habíamos contado que Luciana Salazar tiene un pendrive con un montón de información con algunos dichos de Yanina Latorre contra ella y su hija, Matilda”, comenzó diciendo la panelista del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.

“Finalmente, la Justicia dio lugar y llamaron a indagatoria a Yanina Latorre”, agregó, dejando en claro que esto no se trata de una mediación. Y cerró, contundente: “Es la primera vez que llaman a Yanina por una causa judicial, va a ir a indagatoria, está grabado porque hay una menor y tiene que presentarse el 15 de febrero ante la Justicia para dar respuesta”.

La desmentida de Yanina Latorre en X (ex Twitter).

Al ver esto, Yanina Latorre respondió desde su cuenta de X (ex Twitter): “Avísenle a Paula Varela que es mentira. Indagatoria? Me extraña de Paulita… cómo se come mentiras, podría haberme preguntado. Chequear que le dicen. Jamás me llegó nada de la talentosa (?) Salazar”.

ASEGURAN QUE LUCIANA SALAZAR NO QUISO CRUZARSE CON YANINA LATORRE EN UN EVENTO

El evento Los Personajes del Año que realiza cada año la revista Gente y que reúne a muchas figuras fue la antesala de varios momentos que dieron que hablar. Y uno de ellos tendría como protagonistas a Luciana Salazar y Yanina Latorre.

Así lo deslizó Mariana Brey en Socios del Espectáculo: “Otra que me dijeron que estuvo evitativa fue Luciana Salazar. Es un encanto ella, pero se andaba escondiendo de Yanina Latorre”, lanzó la panelista del programa de eltrece.

“Cuando la vio entrar a Yanina Latorre y vio que se la podía llegar a cruzar para saludarla, viste como es que va y te da un beso en la frente sin problemas, se empezó a esconder”, agregó, dejando en claro que la modelo no tendría un buen vínculo con la angelita.

Por último, Rodrigo Lussich –que también fue parte del evento junto a Adrián Pallares- cerró: “Había como pequeños livings y ella estuvo casi siempre en su living con la nena (Matilda), podías ir a saludarla, pero salió solo al momento de la foto”.