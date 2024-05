Fede Bal sorprendió a Carmen Barbieri en Mañanísima este miércoles en el Día del Trabajador y habló de su presente sentimental con Flor Díaz, con quien compartió un viaje.

“No te puedo creer, te quiero chiquito”, dijo feliz la conductora del programa de eltrece y el actor le contestó admirado: “Hace cuánto no te veo, dame un abrazo, qué linda estas”.

“¿Estás bien con tu novia? Es hermosa mujer, divina, además me escribe, me llama y yo le pido que me cuente cómo está Fede”, le preguntó directamente su madre.

Fede Bal y Carmen Barbieri en Mañanísima.

Entonces, Fede le respondió: “Tremendo, fuimos por todos lados y yo la acompañé un poco también a sus eventos, ella vive en México y le va muy bien, y yo fui un poco a grabar también con Resto del Mundo”.

CARMEN BARBIERI LE PASÓ FACTURA A KARINA MAZZOCCO POR SUS DICHOS

Carmen Barbieri le pasó factura factura sin filtros a Karina Mazzocco en Mañanísima luego de sus dichos acerca de su vida en su programa, A la Tarde.

“Sabes las veces que le dije que no a Intrusos, que me llamaron para conducirlo, y no lo hice para no estar mal con mis colegas, para no meterme en su vida”, le dijo Carmen.

Carmen Barbieri y Karina Mazzocco, cara a cara en Mañanísima.

“Porque yo hablo de mí, trato de hacer otros programas, por eso tantas veces no hice televisión”, agregó y Karina le contestó: “A veces uno necesita reinsertarse en el medio”.

“Yo actúo a esa conductora, y te voy a decir una cosa, a mí no hay nada que me importe menos que la vida de los demas”,sumó Karina y Carmen retrucó: “Yo no, yo me muestro como soy”.