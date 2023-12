Desde hace meses, Luciana Salazar mantiene una batalla judicial contra Martín Redrado por las cuotas que el economista le debe de la manutención de Matilda, a quien, pese a que no es su hija, se comprometió a ayudar económicamente.

Si bien Luciana ya logró que se le embargue una cuenta bancaria a Redrado, todavía no pudo cobrar las más de 24 cuotas que se le deben, por lo que ella aprovecha cada oportunidad que tiene para exponerlo en las redes sociales y los medios de comunicación en general.

Luciana Salazar es una de las modelos más reconocidas de la Argentina. (Foto: instagram/salazarluli)

En esta ocasión, Luli compartió en su cuenta de X (ex Twitter) una nota de la revista Pronto en titulada “Revelaron que la actual esposa de Martín Redrado no quiere saber nada con Matilda Salazar”, encabezado sobre el que hizo una tremenda aclaración.

POR QUÉ LUCIANA SALAZAR ASEGURA QUE MARTÍN REDRADO NO ESTÁ CASADO CON LULÚ SANGUINETTI

En este punto, Luciana le reprochó a la publicación un dato fundamental sobre el título. “Primero que no es la esposa. Redrado no se casó, hasta con eso mintió. Miren su declaración jurada de funcionario de la ciudad. Así que no tiene que meterse”, escribió, señalando dónde encontrar el dato fehaciente sobre la supuesta boda del economista y la empresaria a metros del Lago di Como.

Luciana Salazar arremetió contra Martín Redrado. (Foto: Captura Instagram /lulipop07)

No es la primera vez que Luciana niega que su ex Redrado se haya casado legalmente con Sanguinetti. En octubre del 2022, la modelo le dijo a Mirtha Legrand: “Yo, que tengo varios temas legales con él, puedo decir que figura aún como persona divorciada legalmente. Eso acá en el país. Así que no sé si está casado, pero a mí en particular no me afecta para nada y en nada”.

“A veces recuerdo cómo era la vida cuando estábamos en pareja y, realmente, él era muy pegado a mi hija: nosotros hacíamos colecho con Matilda cuando ella era bebé, pero creo que, para él, los niños son descartables. Martín manipuló sentimentalmente a Matilda y vulneró -y actualmente vulnera- sus derechos”, dijo Luciana en una entrevista con la revista Gente.

