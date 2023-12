Lejos de que el escándalo que gira en torno a Luciana Salazar, su expareja Martín Redrado, y Matilda (su pequeña de 6 años), en Socios del Espectáculo dieron a conocer una fuerte información sobre Lulú Sanguinetti, la actual esposa del economista.

En medio del debate sobre el vínculo que Redrado tiene con Matilda, Nancy Duré recordó un episodio donde estuvieron ambos cara a cara: “Hubo un hecho muy conocido que ocurrió en un restaurant. Matilda lo ve a Martín y se le acerca. La nena lo reconoce, y lo tenía identificado como una figura masculina de la casa”, expresó.

Tras escucharla, Paula Varela agregó: “Ese día que Nancy cuenta, Redrado estaba con Lulú Sanguinetti. La última vez que Martín ve a la nena, porque realmente él tiene un lazo afectivo con ella, es para el cumpleaños de Matilda que le lleva ese sobre con dinero”.

“Pero como él empieza a no hacerse cargo de la parte económica que le corresponde, Luciana lo aisló de la nena porque le dice, ‘si, vos no te vas a hacer cargo de todo lo que firmaste de la nena, no te podés hacer presente, venir y darle un beso, porque la nena se confunde”, continuó. Y cerró, tajante: “Lulú Sanguinetti no quiere saber nada. Primero, que desconocía estas cosas y se enteró por la Justicia. Pero, es el pasado de Martín”.

LUCIANA SALAZAR LE FESTEJÓ EL CUMPLEAÑOS A SU HIJA MATILDA CON UNA FIESTA TEMÁTICA DE “LA SIRENITA”

Como todos los años, Luciana Salazar preparó una divertida fiesta para celebrar el cumpleaños de su hija, Matilda. En esta oportunidad, la pequeña recibió sus 6 añitos con una fiesta temática de “La Sirenita” y tanto la cumpleañera como la madre posaron para Ciudad.

La modelo lució un vestido con brillos en color rosa mientras que la niña enterneció a todas con un vestido de princesa en los tonos verde y lila. Además, la torta y la piñata acompañaron el eje de la celebración: Ariel, de La Sirenita.

Marcelo Polino, padrino de Matilda e íntimo de Luciana, dijo presente y se lo vio sonriente en todo momento. Asimismo, el hijo de Flavio Mendoza, Dionisio, tampoco se quiso perder la fiesta de su amiguita.