En medio de un profundo debate que se armó en Puro Show (el programa que conducen Matías Vázquez y Pampito por eltrece) por el conflicto que Luciana Salazar sigue manteniendo con Martín Redrado (por cuestiones relacionadas a su hija, Matilda), Angie Balbiani reveló de qué vive la mediática.

“Mucha gente pregunta de qué vive Luli y yo hablé con ella. Lo que me dice es que, cuando se separa de Redrado, tienen una suerte de acuerdo, como si fuera un divorcio en efecto, pero no lo era”, comenzó diciendo la panelista en vivo.

“Lo que me dice Luli es, ‘me está quedando la última plata que tengo de ese acuerdo’. O sea, ella se está quedando sin los ahorros. No sé si los invirtió porque ella creía en la palabra de Redrado, en el acuerdo de Redrado, sobre que iba a mantener a su hija hasta los 18 años”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Y cerró: “Convengamos que la manda (a Matilda) a un colegio que es de altísima alcurnia, es caro y tiene un nivel de vida que es caro. Ella ya tenía este nivel de vida”.

Angie Balbiani: “Mucha gente pregunta de qué vive Luli y yo hablé con ella. Lo que me dice es que, cuando se separa de Redrado, tienen una suerte de acuerdo, como si fuera un divorcio en efecto, pero no lo era“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA DURA ADVERTENCIA DE ESTEFANÍA PASQUINI SOBRE LAS VITAMINAS QUE TOMA MATILDA SALAZAR

Luego de las fuertes repercusiones que despertó el video que Luciana Salazar subió a las redes mostrando las pastillas que toma a diario y las vitaminas que le da a su hija Matilda, Estefanía Pasquini fue contundente al opinar de este tema.

“Yo no hablaría específicamente de ella porque me parece que cuando te tocan a tu hijo o te hablan como mamá debe ser horrible. Entonces, me parece que eso lo manejará con quien le da todos esos suplementos y tendrá su porqué”, comenzó diciendo la nutricionista en una nota que dio a Poco Correctos, el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

“Yo puedo hablar en general de la alimentación de un chico, o de la alimentación de un adulto, pero yo no me metería para no meter el dedo y que parezca que estoy señalando a una madre”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

“Siempre hay que consultar con el pediatra. En general, los chicos no toman suplementos, no necesitan, están en una época que necesitan de todos los alimentos, hidratos, proteínas, grasas, y si toman algo en especial, están consumiendo algo, que sea porque el médico se los dio y porque hicieron algún estudio”, continuó.

Y cerró, firme: “Yo siempre que hablo, hablo de evidencia científica. No hay evidencia científica, hasta el momento, que demuestre que tiene algo especial, algo que ayude, no. Pero la gente, mientras no le haga mal, puede hacer lo que quiera, ella es libre de hacerse la medicina que quiera, mal no le va a hacer”.