Una vez más, Ángel de Brito abrió su cajita de preguntas y, a través de sus stories de Instagram, respondió a las picantes consultas que le hicieron sus seguidores en su segmento favorito, “Ángel Responde”.

En esta oportunidad, los fanáticos del conductor de LAM quisieron saber a qué se dedica Luciana Salazar, ya que les llama la atención que mantenga una vida de lujos a pesar de que hace muchísimos años no forma parte de un proyecto televisivo o, al menos, que se diera a conocer públicamente.

Ángel contó a qué se dedica Luciana. Foto: IG: @salazarluli

Es importante remarcar que, en general, a Luciana le molesta que le consulten cómo se gana la vida, ya que muchos dan a entender que alguien la mantendría, pero no le hizo ruido cuando se lo consultó Mirtha Legrand en su mesa, a quien le respondió que sus proyectos no son públicos, pero eso no quiere decir que no le permitan ganarse la vida.

¿DE QUÉ VIVE LUCIANA SALAZAR SEGÚN ÁNGEL DE BRITO?

“¿A qué se dedica Luciana Salazar?”, le preguntaron a Ángel de Brito.

“A Matilda”, sentenció Ángel, con respecto a la crianza de la hija de Luciana, deslizando que su única actividad sería cuidar de la nena.