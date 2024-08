Marcela Tauro cuestionó duro a Luciana Salazar por exponer en redes sociales el cóctel de pastilla que le da a su hija Matilda, de 6 años, para completar las vitaminas y proteínas para crecer saludablemente, dado que su alimentación en restrictiva.

Matilda no como harinas, azúcares ni carnes rojas, entre otros alimentos, según detalló Luli.

En Intrusos debatieron sobre el tema y Tauro no juzgó a Salazar como madre, pero si su accionar mediático. El pie para su picante descargo se lo dio Josefina Pouso.

“No siempre los chicos comen de todo y no siempre tenemos la posibilidad de que nuestros hijos coman de todo”, comenzó diciendo Pouso.

“Entonces, le está dando vitamina C, vitamina D. No le está dando un complejo vitamínico de 85 mil cosas. Tenemos que ser cuidadosos con lo que estamos contando”, agregó Josefina.

MARCELA TAURO OPINÓ DURO DE LUCIANA SALAZAR POR EXPONER A SU HIJA Y EL CÓCTEL DE PASTILLAS QUE TOMA

Acto seguido, Marcela Tauro recogió el guante y opinó a fondo del delicado tópico, puesto en escena por la propia Luciana Salazar.

“Jose, pero ella no fue cuidadosa. Ella lo expone para que nosotros estemos hablando de esto. Tenía la opción de no subir el video (de las pastillas)”, arremetió Tauro, indignada.

“Cada uno como madre hace lo que puede...”, le contestó Posuo.

Sin embargo, Marcela sostuvo lo dicho: “No, no hace lo que puede. Conoce los medios mejor que nadie y sabía lo que iba a generar. Es grande y ya sabe. Lo hizo para generar, para que todos los programas estemos hablando de esto”.

“Igual, yo no lo voy a juzgar a ella como madre. Que haga lo que quiera como madre”, sentenció la panelista.

QUÉ DIJO FLORENCIA DE LA VE SOBRE LUCIANA SALAZAR Y LAS PASTILLAS QUE TOMA MATILDA

“Lo complicado de esta situación, y al ser una persona pública, es el mensaje. Porque el público está ávido de ver cómo se cuida y ves a una mujer que está exponiendo un pastillero que, yo no tomo ni Bayaspirina, me quedé espantada. No estoy acostumbrada y no me gusta tomar nada. No es un mensaje bueno”, agregó Flor, al frente de Intrusos.

¿QUÉ DIJO LUCIANA SALAZAR SOBRE LA ALIMIENTACIÓN DE SU HIJA TRAS LA POLÉMICA?

El video de Luciana Salazar mostrando las siete pastillas que Matilda (6) toma todos los días generó polémica, y la modelo aclaró ante Ciudad por que su hija es pescetariana y consume suplementos vitamínicos.

“Ella no come carnes rojas desde chiquita, porque no le gustaba, y obvio que uno completa su alimentación con suplementos básicos para toda la energía que ella gasta por día”, comenzó Luciana.

Entonces, justificó: “Es una nena que tiene muchísima actividad física, mucho desgaste. Va al colegio doble turno y encima hace actividades extracurriculares”.

Indagada sobre si el tratamiento estaba supervisado, Luli Pop fue enfática: “Por supuesto que el pediatra avala esto”.

Por eso, Luciana Salazar descartó que Matilda haga terapia ortomolecular como ella y contó: “Son tres vitaminas que toma dos veces al día: magnesio, vitamina C, D y Zinc. Lo básico que toma una nena con su desgaste físico”.

