Luciana Salazar encendió la polémica al mostrar el cóctel de pastillas que le da a su hija Matilda, de seis años, para completar las vitaminas y proteínas que necesita una niña que tiene una restrictiva alimentación, libre de harinas, azúcares y carnes rojas.

Al tanto del tema, Analía Franchín opinó a fondo de la dieta que sigue la menor, por decisión de su madre, y fue contundente.

“Por más que coman frutas y verduras, el tema de la vitamina de la carne roja, la B12 y el hierro, es muy difícil sustituir por más verduras y cosas maravillosas que uno le dé a un chico. Por más pescado que comas, la parte roja le va a faltar”, dijo la panelista en A la Barbarossa.

ANALÍA FRANCHÍN OPINÓ DE LA RESTRICTIVA ALIMENTACIÓN DE MATILDA, LA HIJA DE LUCIANA SALAZAR

“Luciana tuvo que salir a explicar que su hijita no hacía la terapia ortomolecular, a la que se somete estrictamente Luciana. Dijo que su hija consume dulces, pero que no contengan harinas ni azúcares”, continuó Franchín.

Y dio su fuerte opinión al respecto: “Siento que, a los chicos que los privás de chicos tienen un efecto contrario y quieren comerse todo”.

“Y lo peor es que tienen una cuestión cuasi bulímica, sin ser bulímica, porque se esconden para comer”, agregó Analía en A la Barbarossa.

¿QUÉ DIJO LUCIANA SALAZAR SOBRE LA ALIMIENTACIÓN DE SU HIJA TRAS LA POLÉMICA?

El video de Luciana Salazar mostrando las siete pastillas que Matilda (6) toma todos los días generó polémica, y la modelo aclaró ante Ciudad por que su hija es pescetariana y consume suplementos vitamínicos.

“Ella no come carnes rojas desde chiquita, porque no le gustaba, y obvio que uno completa su alimentación con suplementos básicos para toda la energía que ella gasta por día”, comenzó Luciana.

Entonces, justificó: “Es una nena que tiene muchísima actividad física, mucho desgaste. Va al colegio doble turno y encima hace actividades extracurriculares”.

Indagada sobre si el tratamiento estaba supervisado, Luli Pop fue enfática: “Por supuesto que el pediatra avala esto”.

Por eso, Luciana Salazar descartó que Matilda haga terapia ortomolecular como ella y contó: “Son tres vitaminas que toma dos veces al día: magnesio, vitamina C, D y Zinc. Lo básico que toma una nena con su desgaste físico”.

ALBERTO CORMILLOT HABLÓ SOBRE LOS SUPLEMENTOS QUE TOMAN LUCIANA Y MATILDA SALAZAR

Nelson Castro y Dominique Metzger hablaron con Alberto Cormillot sobre la decisión de Luciana Salazar de darle pastillas a su hija Matilda, como complemento vitamínico por su restrictiva alimentación.

“Si lo que la chica no come es carne, no sé por qué le dan vitamina C y D, porque la carne no es un alimento rico en esas vitaminas”, comenzó diciendo el médico en Telenoche.

Y continuó, serio: “Yo creo que es acostumbrar a la niña a un consumo de medicamentos. Uno debería procurar que un niño consuma preferentemente, de todas las comidas y en forma saludable”.

Consultado sobre los alimentos que pueden reemplazar a la carne roja, el doctor recomendó la “combinaciones apropiadas de legumbres, con semillas y con granos”.

“Si una persona no va a consumir carne porque es una decisión, si son adultos, bueno, que la hagan para ellos, pero que no la hagan para los chicos”, añadió el profesional.