Este miércoles, Luciana Salazar brindó una entrevista a Socios del espectáculo donde retomó su reclamo público a Martín Redrado sobre la manutención de su hija Matilda, y aseguró que logró que la Justicia embargue al economista por “deudor alimentario”, cosa que él volvió a negar enfáticamente.

Luciana, que también hizo polémicas declaraciones acerca de la “inteligencia emocional”, y aseguró que tiene pruebas de debido a eso es “un negador serial”. Yanina Latorre se comunicó con el economista que le contestó desde Nueva York sobre el embargo que pesa sobre él.

Luciana Salazar y Martín Redrado Fuente: Instagram/Web.

“Ahora está yendo a una cena. Me dijo que ella le trató de embargarlo, pero le salió mal”, contó Yanina, que pasó a leer textualmente el mensaje de Redrado, que se casó en junio de 2022 con Lulú Sanguinetti en Italia.

QUÉ DIJO MARTÍN REDRADO SOBRE EL EMBARGO QUE LE TRABÓ LUCIANA SALAZAR

“Entonces me dice: ‘Yo te puedo mostrar mis movimientos bancarios para demostrar que no estoy embargado. Tampoco soy deudor alimentario. Como vos sabés, hay una lista publicada por el Poder Judicial de los deudores alimentarios y yo no estoy en ninguna lista. No podría salir del país si lo fuera’”, leyó la panelista.

Yanina continuó leyendo: “‘Si sos deudor alimentario, no podés salir del país hasta que pagues. Lamentablemente (Luciana Salazar) vive de la extorsión. Yo puse punto final en el 2018′”. “‘Vive de la extorsión’”, recalcó De Brito ante esa frase, que remite a la eterna pregunta de la panelista, y que generó polémica en La noche de Mirtha Legrand.

Luciana Salazar, Martín Redrado y Lulú Sanguinetti (Fotos: captura eltrece / Movilpress)

“Yo le pregunto si no tiene un contrato para pagarle una cuota (a Matilda) hasta los 18 años, como vos dijiste, que tenía un contrato hasta los 5 años. Y él me pone: ‘Ella quiere extender mi pago por la subrogación, hacerme cargo de una decisión de ella de tener una hija’. Le vuelvo a preguntar si estás seguro que no está embargado, porque ella publicó un embargo, y él me dijo ‘Fue un pedido de su abogado que rechazó la Cámara Sala A’”, cerró la panelista.

