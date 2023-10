Regresó Mirtha Legrand y no faltaron sus preguntas siempre punzantes. Nicolás Vázquez recibió un pase de factura al aire por parte de la conductora y también Luciana Salazar la sufrió por una picante pregunta sobre su estilo de vida.

Mirtha: “De qué vivís porque no te veo trabajar mucho”.

“Luli, ¿y de qué vivís vos?”, lanzó, a quemarropa. “¿De qué vivo yo? Bueno, de muchas cosas. Primero ahora estoy viviendo de mis ahorros”, aseveró, mientras la animadora se excusaba a medias.

“Es desagradable la pregunta, te pido disculpas”, comentó la animadora. “No, no, para nada”, siguió Luli. “De qué vivís porque no te veo trabajar mucho”, arremetió la Chiqui, filosísima.

MIRTHA LEGRAND LE PREGUNTÓ A LUCIANA SALAZARD DE QUÉ VIVE Y LA MODELO FUE TAJANTE

En ese momento, la modelo realizó una fuerte acusación contra su ex, Martín Redrado. “No trabajo en la tele y no trabajo porque, hablando de esta persona que estábamos hablando, me cerró mucho las puertas”, se despachó.

“Hay un canal que casi a mí no me puede nombrar, un canal en el que yo trabajé mucho, me defendieron muy bien en su momento y hoy casi no se puede hablar de mí”, para terminar contando que hablaba de América.

“Sentí que en ene canal me abandonaron mucho para protegerlo a él por una cuestión de amistad”, concluyó.