Carmen Barbieri se metió de lleno en el escándalo de Martín Insaurralde, acusado de infiel por su expareja, Jésica Cirio, y denunciado por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese polémico marco, la modelo y conductora de La Peña de Morfi le dijo a Paula Varela que su expareja la engañó con más de una mujer, no solo con Sofía Clerici, y el nombre de Luciana Salazar fue puesto en la mira.

Buscando la palabra de Luli, Carmen le mandó un mensaje en vivo, en Mañanísima y le dio un contundente consejo.

CARMEN BARBIERI LE HABLÓ EN VIVO A LUCIANA SALAZAR

“La están ensuciando a ella. Cuando te ensucian, hay que limpiarse”, dijo la conductora de Mañanísima.

Acto seguido, Pampito tomó su celular y le grabó un mensaje de voz a Salazar, en el que Carmen Barbieri l habló con firmeza.

“Por favor, Luli salí con nosotros a hablar porque se están diciendo tantas cosas. Yo creo que cuando se dicen cosas de una persona, más de una mujer, uno tiene que salir a defenderse, a contar la verdad”, expresó la conductora, logrando la palabra de Salazar.

LUCIANA SALAZAR LLAMÓ A JÉSICA CIRIO TRAS SER SEÑALADA COMO UNA DE LAS AMANTES DE MARTÍN INSAURRALDE

Minutos después, Estefi Berardi contó la conversación que tuvo con Salazar y reveló que la modelo y actriz llamó a Jésica Cirio para aclarar los tantos.

“¡Por Dios! ¡Nada qué ver! Me están utilizando para ensuciarme. Aparte yo estoy conociendo a alguien”, le dijo Salazar a la panelista.

Molesta, Luciana continuó con su descargo: “No tengo por qué salir a decir esto, pero no me queda otra porque me están metiendo en esta. Yo soy muy cautelosa con mi vida”.

QUÉ LE DIJO LUCIANA SALAZAR A JÉSICA CIRIO

Con más testimonio de Salazar en su poder, Estefi contó detalles de la charla telefónica entre Luciana y Jésica: “Luli me dijo que le pegó un llamadito a Jésica. Luciana le dijo que la estaban llamando todos los periodistas porque circula su nombre”.

“Jésica le dijo que ella no dijo su nombre, que nada que ver”, agregó Berardi.

“Luciana también me desmiente haber salido con Máximo Kirchner. Me aclara que a Máximo ni lo conoce. Y que a Martín Insaurralde lo vio dos veces en su vida en el cumpleaños de Chloe, la hija en común que tiene con Jésica Cirio. Y en una fiesta que organizó Jésica en Ezeiza”, contó la panelista.

Y finalizó con un contundente textual de Salazar: “Están con ganas de ensuciar. Esta es una opereta de mal gusto”.