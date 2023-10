Mirtha Legrand trendrá con invitado a Nicolás Cabré este sábado en la mesaza, junto con Guillermo Coppola, Nicolás Vázquez y Luciana Salazar y en diálogo con Intrusos hizo referencia a las preguntas que al actor no le gusta responder.

“¿Le va a hacer todas esas preguntas que Cabré no nos contesta a nosotros?”, le preguntó el cronista a la conductora antes de la grabación de su programa en eltrece: “Por ahí sí, puede ser, es cierto que no las contesta, es cierto”.

Mirtha Legrand en diálogo con Intrusos.

“¿Cómo se sintió en su regreso a las cenas?”, le consultó luego el periodista del programa de América a la abuela de Nacho y Juana Viale, quien contestó alegre: “Bien, muy feliz”.

MIRTHA LEGRAND REVELÓ A QUÉ FIGURA LE GUSTARÍA INVITAR A SU PROGRAMA

Mirtha Legrand reveló que le gustaría tener en su mesaza a Susana Giménez este año pero comentó: “Me gustaría que venga pero no lo sé, está contratada por otro canal y a veces esas cosas son difíciles”.

“¿En vacaciones qué va a hacer?”, le consultó también el periodista de Intrusos y la conductora de La Noche de Mirtha dijo: “No lo sé, no lo he pensado, probablemente Mar del Plata”.