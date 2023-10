Nicolás Cabré y China Suárez desde hace tiempo se muestran súper buena onda en redes sociales. De hecho, en más de una oportunidad, postearon fotos juntos con Rufina, su hija en común, acompañándose en los momentos más significativos, como cumpleaños y estrenos, a pesar de estar separados.

En este contexto, el actor charló a corazón abierto sobre su vínculo con China. Sincero, le contó a Fernando Dente en Noche al Dente en qué momento comenzaron a llevarse bien tras la separación, haciendo hincapié en que el bienestar de la nena es para ellos lo más importante.

“Nosotros tuvimos en claro desde el minuto uno que no había nada más importante que Rufina. En definitiva, es lo único que importa acá... Y esto se traspasa para todos: para Amancio, para Magnolia... ellos son lo único que importa. Después podés estar más o menos de acuerdo con algunas cosas, pero eso es lo básico, es un acuerdo que tenemos claro...”.

“A veces me querrá matar, a veces no, pero lo que nos importa es otra cosa: que nuestra hija esté bien”, sentenció Nicolás, sin dejar lugar a duda. ¡Hubo tregua!

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE NICOLÁS CABRÉ CON RUFINA?

Nicolás remarcó muy dulce que Rufina le da las fuerzas para enfrentar su día a día.

“Yo quiero estar y apoyarla en todo lo que hace. No me permito faltar a un acto o no estar presente cuando va, no sé, a natación. Es lo más importante de mi día. Ella me motiva a levantarme temprano, llevarla al colegio, esperarla, tomar la merienda con ella... Todo eso me da la fuerza para ir al teatro a la noche y no tener que plantearme si soy feliz con lo que hago. Ella es mi compañerita, la persona más especial del planeta. Está al lado mío siempre”, cerró, con ternura.