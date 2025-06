Luciana Salazar se quebró en diálogo con Lape Club Social Informativo al contar cómo fue el Día del Padre de su hija Matilda en medio de su batalla legal con Martín Redrado por los derechos de la menor.

"¿Qué le decís vos a Matilda? Ella ya tiene una edad para comprender, obviamente, ni hablar del rol del padre... ¿Cómo le transmitís esta situación?" , le preguntaron y la modelo contestó: “Y la verdad es que no es fácil”.

“El día del padre, el domingo, para mí fue un día muy oscuro, porque además de que tengo a mi papá internado, fue muy triste... que mi hija me diga ‘mamá, todos mis amigos están festejando y yo no’”, dijo entre lágrimas.

Luciana y Matilda Salazar con looks celestes. (Foto: Instagram/@salazarluli).

Al final, la mediática analizó indignada: “A mí me parte el alma, ¿sabés por qué? Porque yo no decidí ser madre sola, si hubiese decidido ser madre sola, me la bancaría, pero cuando la situación te lleva a tener que hacerte cargo sola, y no porque yo lo decidí de esa forma, te duele”.

LULI SALAZAR REVELÓ UNA DE LAS PRUEBAS QUE TIENE DE LA PATERNIDAD DE MARTÍN REDRADO

Luciana Salazar contó en el programa de Sergio Lapegue qué prueba tiene para demostrar la paternidad de Martín Redrado con Matilda: “Él cumplió tres años con el acuerdo, se comprometió legalmente a una responsabilidad tan grande”.

“Él tiene el rol de padre en la justicia, porque hay varias formas de ser padre, no solo el biológico, y ese acuerdo lo ha ejecutado durante tres años, que no es menor”, remarcó la modelo y Mauro Szeta afirmó: “Claramente. Luli, es prueba”.

