Luciana Salazar volvió a dar que hablar y, fiel a su estilo, lo hizo con humor, glamour y un comentario que no pasó desapercibido. En una nota que dio a Puro Show, la modelo explicó por qué decidió comenzar a vender su ropa de manera online.

“No soy de repetir mucho la ropa. Y cuando me vinieron con esta propuesta me pareció bárbaro, porque digo, la verdad que estaba acumulando mucho”, comenzó diciendo Luli, sincera sobre la montaña de outfits que tenía en su vestidor.

Pero el momento más divertido llegó cuando recordó lo que dijeron en el piso del programa: “Y como, no sé quién decía ahí, yo no las puedo llevar a una iglesia”, lanzó, contundente.

LUCIANA SALAZAR VOLVIÓ A ARREMETER CONTRA MARTÍN REDRADO: “ES UNA PERSONA PERVERSA Y VIOLENTA”

A poco del tremendo descargo que hizo en las redes donde volvió a arremeter contra su ex, Martín Redrado, por la cuota alimentaria de su hija Matilda, Luciana Salazar redobló la apuesta y disparó sin filtro contra su ex.

“Él sigue contestando con mentiras en una situación tan delicada como son los derechos de una menor, que están siendo vulnerados nuevamente. Estamos hablando de una persona totalmente perversa, violenta, porque lo que le hace a una menor, y obviamente lo que también me genera a mí en consecuencia por ser la madre, es inexplicable”, comenzó diciendo Luciana en una nota que dio a Puro Show.

“Primero mintió con todo. Están las pruebas. Primero dijo que no había firmado nada. Hoy hasta subí yo un fallo donde se muestra que él, en su declaración, dijo que había firmado acuerdos hasta la mayoría de la edad de la nena. Miente, dice que no firmó acuerdos con la escribana pública. Dice que no es deudor alimentario, pero porque puso un seguro de caución. Hay muchas artimañas”, agregó.

“Ni siquiera es plata, vamos a aclararlo. Es colegio, que no es plata, y es vivienda, que tampoco es plata, porque saquemos se hace mito de que parece que es plata. Yo no estoy reclamando plata para mí. Él tiene una deuda con una menor, que es Matilda Salazar, que no tiene nada que ver con Luciana Salazar. Yo lo único que hago es hacer valer su derecho porque soy su representante”, sumó.

Y cerró, muy vehemente: “Es macabro. Yo no sé cómo puede dormir esta persona y poner la cabecita en la almohada y dormir tranquilo. Indudablemente, para ser así, tendría que ser un psicópata, porque otra no me cabe”.