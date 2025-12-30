America Business Forum (ABF) celebró su décimo aniversario en Latinoamérica con una exclusiva cena regional realizada en Laguna Escondida, José Ignacio, Uruguay.

El encuentro reunió a más de 200 invitados, como Sofía Zámolo, Luciana Salazar, Germán Paoloski, Sabrina Garciarena, Marcela Tinayre, Floppy Tesouro, Claudio Cerini, Luis y Bernarda Cella, y Coti Sorokin, entre otros.

La celebración por los 10 años del ABF en Latinoamérica contó con la presencia de su fundador, Ignacio González Castro, e invitados de la región, entre ellos Daniel Hadad, Gustavo Scaglione, Darío Turovelzky, Diego Finkelstein y Andrés Bzurovski.

Luciana Salazar

Marcela Tinayre Por: manu heslop

Germán Paoloski y Sabrina Garciarena Por: manu heslop

Floppy Tesouro y Salvador Becciu Por: manu heslop

Sofía Zamolo Por: manu heslop

Ricardo Pini y Panam Por: manu heslop

Sofía Zámolo y José Félix Uriburu Por: manu heslop