El último martes se realizó la esperada avant premiere de Zootopia 2, muchos famosos dijeron presente en el cine del shopping Dot con sus hijos y desde Ciudad te mostramos todas las fotos.

Entre ellos, Matilda Salazar y Dionisio Mendoza fueron algunos de los niños que eligieron posar solos para nuestras cámaras, con la atenta mirada de Flavio, así como también otras celebridades como la actriz Mónica Antonópulos.

Otras famosas que asistieron con sus hijos y/o sobrinos fueron la ex Gran Hermano Romina Uhrig, Cande Ruggeri, Barby Silenzi, Tati Schapiro, Agustina Casanova, Vicky Xipolitakis, y más.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE ZOOTOPIA

Romina Uhrig en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

Barby Silenzi en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

Tati Schapito en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

Maite Lanata en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

Matilda Salazar en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

Dionisio Mendoza en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

Agustina Casanova en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

Costa Mónica en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

Los famosos en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

Manu Viale en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

Esteban Mirol 'el Pelado' en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

Matilda Salazar y Dionisio Mendoza en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

Belu Lucius en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

Mica Lapegue en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

Vicky Xipolitakis en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

Mercedes Morán en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

Mónica Antonópulos en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

Cande Ruggeri en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

Flavio Mendoza en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.