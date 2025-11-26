Dionisio Mendoza, Matilda Salazar, Cande Ruggeri y Agustina Casanova: las fotos en el estreno de Zootopía 2
Desde Ciudad te mostramos los looks de los famosos en el estreno de la película.
El último martes se realizó la esperada avant premiere de Zootopia 2, muchos famosos dijeron presente en el cine del shopping Dot con sus hijos y desde Ciudad te mostramos todas las fotos.
Entre ellos, Matilda Salazar y Dionisio Mendoza fueron algunos de los niños que eligieron posar solos para nuestras cámaras, con la atenta mirada de Flavio, así como también otras celebridades como la actriz Mónica Antonópulos.
Otras famosas que asistieron con sus hijos y/o sobrinos fueron la ex Gran Hermano Romina Uhrig, Cande Ruggeri, Barby Silenzi, Tati Schapiro, Agustina Casanova, Vicky Xipolitakis, y más.
LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE ZOOTOPIA