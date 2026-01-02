El último mes del año fue sinónimo de vacaciones para varios artistas y uno de ellos fue Flavio Mendoza, que viajó con Dionisio a Finlandia.

El bailarín decidió pasar los últimos días en el país nórdico para apreciar uno de los grandes fenómenos naturales.

Flavio Mendoza y Dionisio conocieron las auroras boreales | Créditos: Instagram @mendozaflavio

Claro que inmediatamente compartió impactantes imágenes de ensueño con auroras boreales de fondo.

Flavio Mendoza y Dionisio conocieron las auroras boreales | Créditos: Instagram @mendozaflavio

FLAVIO MENDOZA Y DIONISIO EN FINLANDIA

El empresario compartió una serie de fotos en las que se apreció la unión con su hijo, pero también las auroras boreales que ofreció el cielo ifnlandés.

Flavio Mendoza y Dionisio conocieron las auroras boreales | Créditos: Instagram @mendozaflavio

Flavio Mendoza y Dionisio conocieron las auroras boreales | Créditos: Instagram @mendozaflavio

En el posteo escribió que fue durante la Navidad de 2025 y agradeció: “Felices. Gracias, universo, por tanto”.