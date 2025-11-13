Marcelo Tinelli enfrenta conflictos familiares y a la venta de su mansión en Punta del Este para saldar deudas, ahora se sumó un nuevo escándalo: un exjugador de San Lorenzo lo denunció públicamente por una deuda de 500 mil dólares.

Según detalló Matías Vázquez en Puro Show, Ramón Clemente, basquetbolista nacido en Estados Unidos y exintegrante de la selección de Puerto Rico, explotó en redes sociales: “Que alguien le diga a Tinelli que me desbloquee y me pague mi dinero”.

Matías Vázquez explicó la denuncia que pesa sobre Marcelo Tinelli. Captura: Puro Show

El origen de la deuda y la bronca de Clemente

Clemente jugó en San Lorenzo entre 2018 y 2020, una etapa en la que Tinelli primero fue vicepresidente y luego presidente del club. Su llegada, junto a la de otras figuras internacionales, fue clave para que el Ciclón se consagrara campeón y atrajera a más jugadores de alto nivel.

Los reclamos de Clemente a Tinelli. Captura: X

Los reclamos de Clemente a Tinelli. Captura: X

Según el propio Clemente, el club y Tinelli le deben 500 mil dólares. El jugador aseguró que incluso tuvo que pagar de su bolsillo gastos básicos como comida y alojamiento.

El enojo de Clemente no es nuevo. Ya en julio de 2022, le escribió a Tinelli en X: “@cuervotineli pagame mi dinero y deja de quejarte”. Pero en los últimos días, la tensión escaló. El jugador publicó capturas mostrando que el conductor lo bloqueó en redes sociales y disparó: “Te usan y luego te bloquean. Qué gran hombre de negocios”.

Clemente decidió avanzar por la vía legal, explicó Matías Vázquez en Puro Show. Su abogado ya presentó la denuncia ante el tribunal laboral argentino y, según confirmó, el exjugador está “cerca de obtener una sentencia favorable por montos altos”.