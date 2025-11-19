Este miércoles se conocieron fragmentos de la declaración que hizo Marcelo Tinelli como testigo de las amenazas que recibió su hija Juanita, que motivaron una denuncia penal, y de esta manera se supo que la joven cortó la comunicación con él y lo bloqueó.

En TN, Rodrigo Alegre reveló que el conductor y empresario se presentó a declarar ante la Justicia, y allí señaló que la joven se comunicó con él en medio de las grabaciones de Los Tinelli para contarle que recibió amenazas directas del empresario Gustavo Scaglione.

Juana y Marcelo Tinelli.

“Declaró Marcelo Tinelli en compañía de sus abogados Martín Brarragán y Andrés Albur y ¿qué es lo que dijo ante la Fiscalía Contravencional n°6? ‘Yo estaba por grabar una serie en casa y me estaba maquillando cuando, de pronto veo el teléfono y era Juana. Todo por texto fue’”, leyó Alegre.

MARCELO TINELLI DECLARÓ QUE SU HIJA JUANA LO BLOQUEÓ TRAS LAS AMENZAS TELEFÓNICAS QUE RECIBIÓ

“’Necesito hablar con vos porque me acaban de amenazar. Llorando me contó que Gustavo Scaglione la amenazó’”, agregó el periodista. “Tinelli dice que le pidió que se tranquilizara, pero la madre de la joven tomó el teléfono de Juana y le recriminó que no le podía pedir tranquilidad a una persona que fue amenazada. Ahí se cortó el diálogo de Tinelli y su hija”, remató Alegre.

De esta manera, el columnista aseguró que la joven bloqueó al conductor tras esta comunicación, y ahí comenzó el intercambio de stories en las redes sociales que culminó con la decisión del conductor de dar de baja el programa de streaming que llevaba adelante por el canal Carnaval.

Marcelo Tinelli y su hija Juana (Foto: Instagram)

Como es de público conocimiento tanto por las declaraciones de Tinelli como por las del propio Scaglione, flamante dueño de Telefe junto a un grupo inversor que también posee América TV, el conductor adeuda una cifra que oscila según las versiones entre 9 y 30 millones de dólares.

