La charla de Moria Casán con Luis Ventura fue tan descontracturada que el presidente de Aptra lanzó una descarnada frase, y la conductora subió la apuesta con un comentario por el que se disculpó en vivo.

“Yo siento que tenemos una gran identificación de personalidades”, halagó Moria a Luis al felicitarlo por su actitud frente a las lapidarias críticas por la organización de los premios Martín Fierro Latino.

“Es la gente que se queda afuera y que quiere estar. Cuando vos haces algo que los otros quieren tener..., te vienen a comer el cu..., la verdad es esa”.

Luis Ventura y Moria Casán.

Moria Casán se fue al pasto

“Y sí, te comen el cu... seguido, papito”, remató Moria.

“¡Te van a convertir en un homosexual! Qué fuerte para la mañana, perdón. Perdón, Pablo Codevilla”, se disculpó Moria Casán con el gerente de programación de eltrece.