Como ocurre todos los años, la revista Gente organizó el evento de Los Personajes del Año que reúne a los famosos para protagonizar la última tapa del año a puro glamour en el Faena Art Center de Puerto Madero.

Este año, Mirtha Legrand volvió a dar el presente junto a su nieta Juana, y más celebrities locales como Valeria Mazza, Pampita, Sofi Martínez, Daniela Celis, Mariana Fabbiani, Fer Dente, Julieta Prandi, Paula Chaves, Juli Poggio, y Maxi López, entre muchos otros.

También se vio por el Faena Art Center a Wanda Nara, que llegó, hizo la fotografía y se fue sin dar comentarios sobre la detención de su ex abogado Nicolás Payarola, la principal pregunta que tenían preparada para ella los cronistas.

LAS FOTOS DE LOS MEJOR Y PEOR VESTIDOS DE LA FOTO DE LOS PERSONAJES DEL AÑO

Mirtha Legrand (Foto: Movilpress)

Moria Casán (Foto: Movilpress)

Juli Castro (Foto: Movilpress)

Juana Viale (Foto: Movilpress)

Leandro Paredes y Camila Galante (Foto: Movilpress)

Nico Vázquez (Foto: Movilpress)

josé María Listorti (Foto: Movilpress)

Paz Cornú (Foto: Movilpress)

Laurita Fernández (Foto: Movilpress)

Evangelina Anderson (Foto: Movilpress)

Momi Giardina (Foto: Movilpress)

Flor Jazmín Peña (Foto: Movilpress)

Pampita (Foto: Movilpress)

Albana Fuentes, "La Sirenita" (Foto: Movilpress)

Sofía Gonet, "La Reini" (Foto: Movilpress)

Nati Jota (Foto: Movilpress)

Maxi López, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina y Luck Ra (Foto: Movilpress)

Evelyn Botto (Foto: Movilpress)

Ángel de Brito (Foto: Movilpress)

Yanina Latorre (Foto: Movilpress)

Miss Universo Argentina Aldana Masset (Foto: Movilpress)

Juli Poggio (Foto: Movilpress)

Flor Jazmín Peña (Foto: Movilpress)

Sofi Martínez (Foto: Movilpress)

Luck Ra (Foto: Movilpress)

Migue Granados (Foto: Movilpress)

Mariana Fabbiani (Foto: Movilpress)

Fabián Paz y Gustavo Pucheta (Foto: Movilpress)

Paula Chaves (Foto: Movilpress)

Valeria Mazza y Alejandro Gravier (Foto: Movilpress)

Analía Maiorana y Diego Santilli (Foto: Movilpress)

Cami Mayan (Foto: Movilpress)

Juan Ingaramo (Foto: Movilpress)

Fer Dente (Foto: Movilpress)

Julieta Prandi (Foto: Movilpress)

Daniela Celis (Foto: Movilpress)

Wanda Nara (Foto: Movilpress)

