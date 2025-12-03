Los mejor y peor vestidos de Los Personajes del Año: desde Mirtha Legrand a Wanda Nara dijeron “presente”
Uno de los eventos más esperados del año reunió a toda la farándula argentina en uno de los lugares más top del país.
Como ocurre todos los años, la revista Gente organizó el evento de Los Personajes del Año que reúne a los famosos para protagonizar la última tapa del año a puro glamour en el Faena Art Center de Puerto Madero.
Este año, Mirtha Legrand volvió a dar el presente junto a su nieta Juana, y más celebrities locales como Valeria Mazza, Pampita, Sofi Martínez, Daniela Celis, Mariana Fabbiani, Fer Dente, Julieta Prandi, Paula Chaves, Juli Poggio, y Maxi López, entre muchos otros.
También se vio por el Faena Art Center a Wanda Nara, que llegó, hizo la fotografía y se fue sin dar comentarios sobre la detención de su ex abogado Nicolás Payarola, la principal pregunta que tenían preparada para ella los cronistas.