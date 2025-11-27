La Navidad se siente llegar y en esta oportunidad las celebridades inauguraron con sus imponentes looks el inicio de la temporada de fiestas de fin de año de la mano de Carolina Herrera en el Campo Argentino de Polo.

Calu Rivero de una de las que brilló frente a nuestras cámaras con un vestido amarillo, sin make-up, totalmente natural, así como también Celeste Cid, que llevó muy bien puesto un modelo midi verde con lunares blancos, con accesorios al tono.

Gonzalo Heredia por su parte marcó tendencia en moda masculina con un pantalón white con pinzas en la cintura, remera y zapatos negros, y le dio un toque clásico con un saco camel.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL EVENTO DE CAROLINA HERRERA

Calu Rivero en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Calu Rivero en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Gonzalo Heredia en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Celeste Cid en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Celeste Cid en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.