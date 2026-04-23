La unión entre María Julia Oliván y Fernanda Iglesias terminó en escándalo cuando la panelista renunció al programa Qué Miedo (Border Periodismo) tras una discusión a los gritos que terminó con acusaciones cruzadas y la suspensión del ciclo.

Según relató María Julia Oliván en el streaming, la tensión arrancó algunos minutos antes de salir al aire cuando le pidió a Iglesias que le avisara con más anticipación sobre los temas de espectáculo y política que iban a tratar.

Fotos: capturas América

“Estaba Fernanda acá, estábamos trabajando hace un ratito. Yo le estaba pidiendo, por favor, que me avise temas cuando pueden ser del espectáculo y de la política con un poquito de anticipación porque recién me veía, un poquito desbordada, buscando información de último momento de algunas cosas que estaban en la grilla”, explicó Oliván.

La situación escaló rápido. “Se enojó, me dijo que le estaba hablando mal, que nadie me aguantaba. Le dije entonces que no hagamos el programa y me respondió: ‘Sí, me voy porque sos insoportable’”, contó la conductora, que además remarcó: “Sigo sosteniendo que es una gran periodista”.

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LA VERSIÓN DE FERNANDA IGLESIAS SOBRE LA PELEA CON MARÍA JULIA OLIVÁN QUE TERMINÓ EN RENUNCIA

La respuesta de Fernanda Iglesias no tardó en llegar. Primero, la panelista de Puro Show reposteó el video de Oliván en sus redes, pero enseguida lo borró y eligió contestar por comentarios. “Es muy deshonesto que mientas. Tergiversás todo lo que pasó. Me maltrataste y lo sabés. Por suerte, hay un testigo”, disparó Iglesias.

En otro mensaje, la periodista fue contundente: “Soy buena mina. Lo que dice María Julia es mentira. Me trató muy mal y, por eso, reaccioné. Siempre tuve la mejor predisposición con todos en Border, pero no voy a soportar maltratos a esta edad”. Y agregó: “Julia se sintió insegura y no pudo disfrutar el programa”.

Carolina Molinari aportó más detalles en LAM, tras hablar con Iglesias. “Fernanda, en un momento, se pone a almorzar algo, también le hizo un comentario sobre eso y, después, le hizo una crítica sobre cómo dio una opinión en Puro Show en la mañana”, relató la panelista.

Fotos: capturas América y eltrece

Según Molinari, la discusión siguió por temas laborales. Oliván le pidió a Iglesias que le pasara los temas del día y le cediera uno para desarrollar, ya que quería hablar sobre la Marcha por la Ley de Discapacidad y no tenía tiempo para prepararse. “Le dijo que todos los temas eran una porquería. Fernanda le respondió que la estaba tratando mal, María Julia siguió con que le hablaba como quería y comenzó un entredicho”, detalló Molinari.

La pelea terminó con la renuncia de Fernanda Iglesias y el anuncio de María Julia Oliván de que era el último programa de “Qué Miedo”. En diálogo con Ciudad, Fernanda reiteró que todo lo que dijo Oliván “no es verdad” y se reservó otra opinión al respecto.

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