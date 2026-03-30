El regreso de Maxi López a la Argentina de manera permanente generó suspicacias dado que con él vinieron Daniela Christiansson con sus dos hijos, Lando y Elle, y ahora se filtró el real estado financiero y legal del ex MasterChef Celebrity por el cual Fernanda Iglesias lo tildó de “estafador de amigos”.

Así como en 2022 se difundió la información de que Maxi había adquirido una parte del Birmingham City FC, equipo de la segunda división de Inglaterra, en las últimas semanas explotó el escándalo por su abrupta salida de la directiva del Paraiso del ascenso de Suiza.

“Maxi López tiene una SRL en el Reino Unido, que se llama MaxCo, que la fundó con un argentino que se llama Cristian Codoma, por eso MaxCo. Es una SRL y esta empresa es la que firma el contrato”, contó Iglesias.

El extracto bancario de Maxi López en Inglaterra.

Luego, la panelista de Puro Show aclaró: “El patrimonio de la empresa, es de sos libras”.

“Es una empresa fantasma, chicos. Es una empresa que se arma para simular que hay algo atrás”, exclamó Iglesias sobre el emprendimiento con inicio de actividades en agosto de 2022, bajo la figura de una empresa de “compra y venta de inmuebles”.

El problema de Maxi López con el Birmingham y el Paraiso

En su momento, el problema de Maxi fue que se jactó de ser accionista del Birmingham antes de que la liga lo homologue como tal, hizo acciones de prensa, pero jamás llegó a convertirse en dueño porque el socio original se arrepintió a los ocho meses, y otro accionista local fanático se sumó a la aventura, pero sin éxito.

La presunta estafa de Maxi López a un grupo de rugbiers por el alquiler de un bar que cerró de forma intempestiva.

“Ellos enfrentan una especie de juicio por haberse puesto a trabajar en el club sin ser todavía los propietarios. Para no ser penados tuvieron que asumir que rompieron las leyes de la liga inglesa. Les dan como una especie de probation, que les hacen pagar 45 mil libras de pena", continuó.

Maxi López y Ezequiel Schelotto (Foto: Instagram @pasesexracing)

En el caso del Paraiso de Suiza, Iglesias explicó que Maxi López nunca llegó a hacerse cargo de poner el 40% de los 1.200.000 de euros que implica el presupuesto anual de la institución. De ahí que deba resolver el asunto con el Galgo Ezequiel Schelotto, quien fuera su amigo íntimo y debió asumir como vicepresidente tras su huída a la Argentina.

La supuesta estafa a un grupo de rugbiers

“Se juntó con unos rugbiers y les ofreció un negocio” que consistía en que pongan un restaurante en la planta baja de un hotel donde por 90.000 libras esterlinas, pero “a los tres meses los cerraron por remodelaciones, y después cerró definitivamente”.

“Los rugbiers le reclamaron las 90.000 libras de depósito. Y Maxi los bloqueó a todos. (...) Es traicionero de amigos. Traicionó a sus amigos, eso seguro”, cerró Fernanda Iglesias sobre Maxi López tras repasar sus conflictos.