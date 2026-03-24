Maxi López decidió salir al cruce de las acusaciones que circularon en las últimas horas sobre los motivos de su regreso a la Argentina. En una entrevista con el programa A la Tarde, el exdelantero aclaró su situación y dio detalles sobre el conflicto que vivió en Suiza, donde se lo vinculó con deudas y una supuesta traición a un socio.

El exjugador relató en el programa de América que conocía a su socio desde hace 15 años y que todo comenzó cuando dejó Inglaterra y se mudó a Suiza: “Él viene con el presidente del club, estamos hablando ya hace un año atrás, y me plantean un proyecto en el fútbol suizo, en un equipo de tercera división”.

Según López, el club había ascendido rápidamente de categoría, pero no tenía estructura ni experiencia en la parte deportiva: “El presidente del FC Paradiso me dijo: ‘Mirá, yo no entiendo nada de fútbol, necesito una ayuda de una persona que tenga experiencia’. Por mi amistad con Ezequiel, empezamos a analizar el proyecto. Él era el capitán del equipo y empezamos a tener conversaciones. En junio o julio del año pasado decidimos emprender un proyecto juntos”, explicó.

Maxi López enfrentó las acusaciones de su exsocio (Foto: captura de eltrece y América).

El exfutbolista detalló que, al comenzar el campeonato, salieron a la luz problemas que desconocía: “Aparece una deuda importante en el equipo, situaciones que no estaban en los libros de contabilidad, un jugador había prestado dinero al presidente para pagar las cuentas del club. Este dinero lo había puesto uno de mis jugadores, el capitán, y yo me entero después de entrar al equipo que Ezequiel le había prestado plata al presidente”.

López contó que intentó mediar durante un mes para solucionar el conflicto, pero no encontró respuestas: “Tuvimos charlas durante un mes entero en el cual él (el presidente) no tenía intención de arreglar las cosas con Ezequiel Schelotto. Ezequiel era mi capitán, y ahí es donde yo intento dar una mano, tratar de acercar las partes, pero obviamente con situaciones que yo no estaba al corriente. No estábamos encontrando una solución con el presidente”.

MAXI LÓPEZ: LOS VALORES Y LA FAMILIA, EL MOTIVO DE SU SALIDA DEL PROYECTO DEL CLUB

El exdelantero fue contundente sobre sus prioridades: “Es una persona sola, sin familia, para mí los valores de la familia son muy importantes, y él no le daba peso a esas cosas. Continúa solo, yo no estoy, no me interesa, y hago solamente los proyectos que me hacen sentir bien y que tengan los valores que yo creo que son los que corresponden”.

Maxi López y Ezequiel Schelotto (Foto: Instagram @pasesexracing)

Finalmente, aseguró que su salida se debió a una cuestión de principios y no a las versiones que circularon: “En ese momento decidí salir, me quedé triste obviamente porque había empleado mucho tiempo, muchas energías y dinero, y no se cumplieron”.

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