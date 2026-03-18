Una historia del pasado volvió a explotar y suma un nuevo capítulo al eterno “novelón” entre Wanda Nara, Maxi López y Evangelina Anderson. Invitada al programa de streaming de Martín Cirio, la modelo rompió el silencio y reveló el verdadero origen de su histórica tensión con la empresaria.

Según contó, Eva conoció a Maxi mucho antes de que él iniciara su relación con Wanda, en un boliche muy frecuentado por famosos: “Antes de que Wanda conozca a Maxi, lo conozco yo en Ink… había muchos periodistas y Maxi me vino a hablar y no pasó nada”, recordó.

Aunque en ese momento la situación pasó desapercibida, todo cambió tiempo después, cuando la modelo comenzó a ganar popularidad mediática: “Yo estaba en lo de Marcelo Tinelli, en el Bailando, y salí como ‘la soltera más codiciada’… y salió el nombre de Maxi”, siguió.

Foto: Instagram (@evangelinaanderson)

El problema fue el timing: él ya estaba en pareja con Wanda. Y eso, según Evangelina, detonó el conflicto: “Ella pegó el grito en el cielo y me tiró mierd… como ‘cómo se va a fijar en esa chica’”, declaró.

Lejos de quedarse callada, Anderson marcó su postura en aquel momento: “Yo tenía como 20 años… ella me atacaba y yo me defendía”, dijo. Y cerró, dejando en claro cómo cambió la historia y el final feliz que tuvo: “Después mi hijo se hizo muy amigo de sus hijos… vivíamos en el mismo edificio. Las nenas van al mismo colegio y se aman. Son como hermanas”.

Maxi López y Wanda Nara en MasterChef Celebrity.

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EVA ANDERSON HABLÓ COMO NUNCA DE SU SEPARACIÓN DE MARTÍN DEMICHELIS: “DIOS ME SACÓ LA VENDA DE LOS OJOS”

Evangelina Anderson se sentó en el programa de streaming de Martín Cirio y habló como nunca de su separación de Martín Demichelis, mostrando una faceta más profunda y reflexiva que pocas veces comparte públicamente.

“Cuando me separé, se me cayó el mundo encima. Fue una decisión que tomé yo, pero que bueno… ¿cómo explicarte? Es como que yo creo mucho en Dios, y en el universo, y en las energías y todo eso“, comenzó diciendo Evangelina.

“Yo lo que sentí fue que Dios me sacó la venda de los ojos, y yo con esa venda me até el pelo, y ahora me veo más linda, y menos ciega”, agregó la modelo, dejando en claro que su fe y su visión espiritual la ayudaron a atravesar un momento crítico.

Foto: Instagram (@evangelinaanderson)

Sobre el dolor del momento más duro, Evangelina reconoció: “Yo pensaba que hay cosas peores. Lo primero que pensé es ‘tengo mi familia sana, viva’. Pensás cosas positivas porque son momentos duros”.

“Cuando estaba mal me refugiaba en mis hijos”, cerró la exparticipante de MasterChef Celebrity, dejando en evidencia que la prioridad fueron siempre ellos.