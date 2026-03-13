Después de varios días de tensión mediática, rumores y versiones cruzadas, Evangelina Anderson decidió romper el silencio y referirse al escándalo que protagonizó con Ian Lucas. La modelo habló con el programa Intrusos, donde buscó bajar el tono de la polémica y dejó en claro que hoy el clima está mucho más calmo.

“Ahora estoy más tranquila, por suerte se calmó todo”, aseguró Evangelina ante la consulta del cronista. Si bien reconoció que el conflicto generó mucha repercusión, también destacó el apoyo que recibió dentro de MasterChef Celebrity.

Según contó, sus compañeros del programa no dudaron en comunicarse con ella para mostrarle su respaldo en medio del escándalo: “Mis compañeros me llamaron todos solidarizándose”, reveló.

Foto: Instagram (@evangelinaanderson)

Cuando le preguntaron si ese apoyo estaba más inclinado hacia su lado que hacia el de Ian, Anderson prefirió no entrar en detalles para evitar sumar más tensión: “No voy a exponer a mis compañeros, pero todos me apoyaron bastante”, agregó con cautela.

Pese al escándalo que estalló en los últimos días, Evangelina dejó en claro que no guarda rencor hacia el influencer: “Yo no tengo problema con nadie. A Ian lo quiero mucho, es buena persona”, afirmó. Sin embargo, también deslizó que parte del conflicto se potenció por cómo se manejó la situación públicamente. Y siguió: “Hay veces que hay cosas que se van de las manos porque no sabe manejar la situación”.

Por último, la modelo confirmó que todavía no volvió a hablar con él desde que explotó la polémica, aunque no descartó que eso suceda más adelante: “No hablé con él. Voy a dejar pasar un tiempo, ya vamos a poder hablar”, concluyó.

Foto: Instagram (@ianlucas)

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SABRINA ROJAS ENCARÓ A EVANGELINA ANDERSON POR LOS RUMORES DE ROMANCE CON IAN LUCAS: “¿POR QUÉ TE ENOJA TANTO?”

Sabrina Rojas no esquivó la polémica y decidió ir de frente. En medio de los rumores que vincularon a Evangelina Anderson con Ian Lucas, la conductora de Sálvese Quien Pueda (que está reemplazando a Yanina Latorre) fue a las fuentes tras tratar este tema al aire.

Luego de que Ian diera un móvil donde terminó de confirmar que pasaron cosas con Evangelina y que se enganchó con ella, Majo Martino reveló que su amiga no estaba contenta con estas declaraciones.

Enterada de esto, Sabrina tomó la palabra: “¿Por qué se enoja tanto Evangelina con que se sepa que tuvieron algo? Si ella está soltera, ¿por qué se enoja tanto?”, indagó.

Foto: Captura (América)

Minutos más tarde fue por más y le envió un mensaje a Anderson a través del celular de su panelista: “Hola Eva, soy Sabri. ¿Por qué te enoja tanto en el caso de que hayan tenido algo? En el caso de que se sepa que sí, como acaba de reconocer él. ¿Por qué te enoja tanto?”.

La conductora fue todavía más clara al plantear su punto de vista: “Si son dos personas solteras, pudieron haberse dado un beso algún día. ¿Por qué?“, insistió. Y cerró, en plena charla con su equipo. ”Es que la verdad no entiendo eso”.