Sofía Goney -más conocida como La Reini- y Evangelina Anderson sorprendieron a sus seguidores con un divertido video en redes sociales donde, entre risas y actitud cómplice, blanquearon su presente amoroso con una frase tan directa como descontracturada: “Llegamos al verano solteras”.

El clip fue compartido por La Reini en Instagram Stories y rápidamente se volvió viral. En las imágenes se las ve posando y bailando frente a cámara, con looks sexies y una actitud relajada, mientras en pantalla aparece el mensaje que dejó en claro el estado sentimental de ambas.

El posteo llegó en un momento particular para las dos. En el caso de La Reini, la influencer viene de atravesar una mediática y escandalosa separación de Homero Pettinato, que ocupó titulares y generó múltiples repercusiones en redes y programas de espectáculos. Desde entonces, ella se mostró enfocada en su trabajo, sus amistades y ahora también en disfrutar la soltería.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@sofiagonet)

Por su parte, Evangelina Anderson también atraviesa un cambio importante en su vida personal. La modelo se encuentra separada de Martín Demichelis, con quien compartió varios años de relación y una familia. Aunque siempre mantuvo un perfil más reservado, en este video eligió mostrarse distendida y en sintonía con su amiga.

“Llegamos al verano solteras”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

¿SE OLVIDÓ DE HOMERO PETTINATO? LA FOTO DE LA REINI CON UN FAMOSO STREAMER QUE DESPERTÓ RUMORES DE ROMANCE

Las redes sociales volvieron a hacer de las suyas y esta vez la protagonista es Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”. La influencer y expareja de Homero Pettinato sorprendió a sus seguidores al compartir una foto muy acaramelada junto a un famoso streamer, lo que encendió de inmediato los rumores de romance: ¿qué pasa con Mernuel?

En la imagen, que La Reini publicó en sus historias de Instagram, se los ve muy pegados, posando para una selfie, con gestos cómplices y miradas que no pasaron desapercibidas.

Él, con gorra negra, cadena plateada y look urbano; ella, impecable y sensual, apoyada sobre su hombro. Un detalle no menor: la historia fue replicada por el propio streamer en su cuenta, sumando más leña al fuego.

La imagen de La Reini con Mernuel. Foto: Captura de Instagram Stories (@mernuel_) Por: Fabiana Lopez

Como si fuera poco, la foto apareció acompañada por un emoji de corazón, un clásico guiño que en el mundo virtual suele decir más de lo que parece. ¿Simple amistad o algo más?

La publicación no tardó en generar revuelo entre los seguidores, que rápidamente se preguntaron: ¿La Reini ya dio vuelta la página y dejó atrás su relación con Homero Pettinato? Si bien ninguno de los protagonistas confirmó el romance, el ida y vuelta en redes y la cercanía que muestra la imagen alimentaron todo tipo de especulaciones.

¿Qué pasa entre La Reini y Mernuel?