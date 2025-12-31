Cuando las redes sociales se llenan de recetas tradicionales y mesas cargadas de clásicos infaltables, Sofía Gonet volvió a captar la atención de sus seguidores con una propuesta tan llamativa como polémica.

La Reini decidió sumarse a una tendencia viral de TikTok que combina dos emblemas indiscutidos de la gastronomía argentina: la medialuna y el vitel toné.

La idea, según explicó en un video publicado en la plataforma china, no surgió de manera espontánea. Durante varios días, Gonet había visto cómo distintos creadores de contenido se animaban a probar esta mezcla poco convencional, lo que despertó su curiosidad.

“Hace dos semanas que veo esta combinación por todos lados, así que no me lo puedo perder”, dijo antes de ponerse manos a la obra.

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Instagram @sofiagonet)

LA RECETA INNOVADORA DE LA REINI

El procedimiento fue tan simple como provocador. Sofía eligió medialunas de manteca, aclarando que son sus preferidas, las abrió al medio y las rellenó con vitel toné completo: carne, salsa cremosa y alcaparras incluidas.

Sin producción elaborada ni puesta en escena sofisticada, el video mostró un momento cotidiano que rápidamente se volvió viral, en parte por la sorpresa que genera unir dos sabores tradicionalmente separados.

Al momento de la degustación, la reacción de La Reini fue de genuina sorpresa. Lejos de rechazar la combinación, reconoció que el resultado era mejor de lo esperado.

“Está muy bueno”, afirmó, destacando que se trata de dos preparaciones que le encantan por separado y que, juntas, logran un equilibrio inesperado. Incluso deslizó la posibilidad de llevar esta opción a la mesa navideña como una alternativa distinta para romper con lo habitual.