Yanina Latorre grabó apenas tres programas en MasterChef Celebrity, donde reemplazó de manera temporaria a Maxi López, pero uno de esos envíos le alcanzó para protagonizar un cruce explosivo con Sofía “La Reini” Gonet, una de las participantes más picantes del reality que conduce Wanda Nara.

El enfrentamiento se dio en pleno estudio, cuando se habló de los famosos “códigos” que Yanina dice manejar con los jugadores de fútbol, y la tensión fue en aumento con la intervención filosa de la conductora.

La Reini enfrentó a Yanina Latorre (captura de Telefe, MasterChef)

Wanda Nara: -Yanina dice que tiene un código con los jugadores de fútbol y no cuenta la data que tiene.

La Reini: -Yanina me parece una pesada.

Yanina Latorre: -Pesada sos vos, querida.

La Reini: -Tené códigos con otros. ¡Mirá si vas a tener códigos con un jugador de fútbol!

Yanina: -Vos no me vas a enseñar con quién tengo que tener códigos…

La Reini: -Me parece que tener códigos con los jugadores de fútbol, que más tramposos es imposible, no da… Me gustaría que cuentes todo.

Wanda: -¿Será código o será que le dan algún sobre?

La Reini: -Sí, debe estar ensobrada.

Yanina: -Cómo te gusta lo de los sobres. Mirá, Reini, sé que te querés colgar de mí para pegar dos portales, pero no te voy a contestar.

La Reini: -Si hay algo que yo no necesito es colgarme de Yanina para salir en un portal, lo hago yo solita. Solita me meto en los quilombos.

Wanda: -La Reini es la más viral de todos los participantes.

Yanina: -Sí, ya lo sabemos, pero no por algo bueno.

La Reini: -¿Quién es viral por algo bueno? Vos tampoco y Wanda menos.

Yanina: -Yo soy viral por mi laburo, querida, que es buenísimo.

Wanda: -Yanina, ¿tenés alguna data de La Reini que ella no haya contado?

Yanina: -Sí, mucha, pero no está buena. ¡Mucha!

Wanda: -Reini, ¿tenés miedo?

La Reini: -No le tengo miedo a nada. Me río de todas las barbaridades que dije e hice. Mi vida es un ritual de humillaciones y aprendizajes constantes.

El intercambio dejó en claro que, pese a su breve paso por el programa, Yanina Latorre no pasó inadvertida y La Reini volvió a confirmar por qué es una de las participantes que más ruido genera dentro y fuera de la cocina de MasterChef.