Yanina Latorre volvió a encender la polémica al revelar detalles del detrás de escena de MasterChef Celebrity, esta vez apuntando directo contra La Joaqui.

La panelista habló el 7 de enero en SQP, aun estando de vacaciones, y no se guardó nada al referirse a las supuestas exigencias de la cantante dentro del reality.

Yanina participó del programa en reemplazo de Maxi López y, según contó, su experiencia le permitió conocer situaciones que ahora decidió sacar a la luz. Todo comenzó cuando Tartu le preguntó sin rodeos: “¿No tuviste onda con La Joaqui?”. La respuesta fue inmediata y filosa.

Wanda Nara y Yanina Latorre en MasterChef (captura de Telefe)

Yanina Latorre reveló las exigencias de La Joaqui en MasterChef y fue letal

“Yo tenía buena onda antes de llegar. La Joaqui es una chica negadora de realidades que son boludas. Tener un camarín no tiene nada raro”, lanzó Latorre, y enseguida profundizó: “Es insegura. No quiere que se sepa porque ella —y Wanda— es la única que tiene”.

Lejos de bajar el tono, Yanina fue aún más contundente al asegurar que la artista “quedó como una mentirosa” por negar algo que es un hecho. “No sé por qué lo niega, no es un pecado tener un camarín”, remarcó.

Además, contó que habló recientemente con una productora del ciclo, quien le habría confirmado los conflictos internos: “Estoy tratando de conseguir un camarín. Hablé con una productora que me dijo: ‘Los caprichos de La Joaqui me tienen los huevos secos’”.

Según Latorre, la cantante “tiene aires de diva y no se hace cargo”, y agregó que “siempre está pidiendo que editen algo”.

“Pide muchas cosas y queda como una boluda. Ella no quiere quedar como que no es parte del grupo”, disparó sin filtro.

Para cerrar, Yanina lanzó una frase demoledora que terminó de encender la polémica: “Cuando yo fui, ella estaba reventadita. Le gusta el quilombo, pero no cuando la roza”.