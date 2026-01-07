Lo que empezó como un simple juego en la televisión terminó en una de las confesiones más explosivas del año. Yanina Latorre no se guardó nada y, en plena charla distendida en MasterChef Celebrity, reveló que fue cómplice de Wanda Nara en los primeros pasos de su relación secreta con Mauro Icardi. Así, la panelista puso sobre la mesa detalles desconocidos de la famosa "Icardeada" que marcó a fuego la farándula argentina.

Todo arrancó cuando Wanda propuso un juego de preguntas y respuestas: “Vamos a hacer un juego, te regalo una pregunta, pero puedo decir paso”, lanzó, relajada. Sin dudarlo, Yanina fue directo al grano: “¿Hay tensión sexual con Maxi López?”. La respuesta de Wanda fue tajante: “No. Acá se siente tensión sexual? Te juro que no. No quedó nada, cero”.

Wanda Nara, Yanina Latorre, Maxi López y Mauro Icardi (Fotos: capturas Telefe y Twitter)

Pero la charla no se quedó ahí. Fiel a su estilo filoso, Yanina fue por más: “Wanda, del uno al diez, ¿cuánto odiás a Mauro?”. Lejos de esquivar el tema, la empresaria contestó: “Nada. Me parece que es poco inteligente”.

LA CONFESIÓN DE YANINA LATORRE SOBRE SU COMPLICIDAD EN LA “ICARDEADA” DE WANDA NARA A MÁXI LÓPEZ

La conversación siguió subiendo de tono cuando Yanina le preguntó si veía feliz a Icardi. Wanda fue sincera: “No”. Y le devolvió la pregunta: “¿Vos lo ves feliz, que lo conocés un poco?”. Yanina, con ironía, respondió: “Lo conozco también un poco”, dejando entrever que sabía más de lo que parecía.

El momento más fuerte llegó cuando Yanina hizo un gesto de complicidad con Wanda y lanzó una frase que dejó a todos mudos: “Acordate que yo fui cómplice de ese vínculo”. Lejos de negarlo, Wanda lo confirmó al aire: “Sí, vos estuviste. Varias veces viniste a mi casa”.

Wanda Nara, Yanina Latorre y Maxi López (Fotos: capturas Telefe)

Yanina fue todavía más lejos y soltó una confesión inédita: “No solo eso. Aparte fui tu cómplice en ese vínculo. ¿Te acordás cuando Maxi te cortó las tarjetas? Te tuve que pagar la farmacia”. La confesión afectó a Wanda que se ofreció a devolver el dinero, pero su colega de SQP aseguró que estaba todo saldado, aunque, eso sí, le pidió que la desbloquee del WhatsApp.

La frase cayó como una bomba en el estudio y volvió a poner en el centro de la escena uno de los triángulos más escandalosos de la farándula local. Una vez más, Yanina Latorre demostró que, cuando habla, no deja nada en el tintero.

