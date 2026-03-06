La guerra mediática entre Evangelina Anderson e Ian Lucas sumó un nuevo capítulo este jueves, cuando la mamá del joven rompió el silencio con un gesto que no pasó desapercibido.

Mientras la participante de MasterChef Celebrity siguió negando cualquier vínculo con el influencer y hasta lo culpó (a él y a su manager) de haber filtrado la foto del beso, Eliana, la mamá de Ian, eligió expresarse de otra manera.

Lejos de meterse en la polémica, Eliana compartió una foto abrazada a su hijo y escribió: “Orgullosa de vos, mi amor”, junto a un corazón blanco.

Ian Lucas y Eliana, su mamá

Qué dijo Ian Lucas de Evangelina Anderson

Cuando Yanina Latorre mostró en SQP las fotos de Evangelina Anderson besando a Ian Lucas, se desató la tormenta. Eva salió a defenderse en Cortá por Lozano, pero terminó complicándose más: lloró en vivo, volvió a negar todo y, según muchos, “embarró la cancha”.

En medio de la exposición, Ian Lucas también se animó a hablar. El joven de 26 años, visiblemente afectado, lanzó un mensaje directo: “Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno pero no boludo”.



