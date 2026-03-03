Un simple movimiento en redes sociales fue suficiente para desatar especulaciones. En las últimas horas, Ian Lucas dejó de seguir en Instagram a Evangelina Anderson, y el gesto no pasó desapercibido entre los usuarios.

La captura que comenzó a circular muestra que, al buscar el usuario de la modelo en la lista de seguidos de Ian, ya no aparece. Sin embargo, al revisar el perfil de Evangelina, ella sí continúa siguiendo al influencer.

La diferencia alimentó rápidamente los rumores y teorías sobre un posible distanciamiento tras haber sido la pareja de “Masterchef Celebrity”

El contundente gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson que dio que hablar. Crédito: Instagram

EL MOVIMIENTO QUE ENCENDIÓ LAS REDES

Con más de 5,8 millones de seguidores, Ian Lucas suele estar bajo la lupa digital. Por eso, cualquier cambio en su actividad en Instagram genera repercusión.

Esta vez, el foco estuvo en su vínculo virtual con Evangelina Anderson, quien cuenta con más de 4 millones de seguidores y mantiene una presencia activa en redes.

El “unfollow” fue interpretado por muchos como un gesto contundente, sobre todo porque no hubo declaraciones públicas ni explicaciones al respecto.