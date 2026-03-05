Desde el inicio de MasterChef Celebrity Evangelina Anderson niega rotundamente el romance con Ian Lucas que todos sus compañeros confiesan en notas con los portales y programas de espectáculos, pero ahora apareció la foto que lo confirma todo.

Pese a las pruebas, y aunque Ian Lucas confesó con un simple gesto que conoce a la ex de Martín Demichelis en la intimidad, Evangelina niega la relación, pero este jueves Yanina Latorre mostró una foto de ellos besándose en SQP.

El beso de Ian Lucas y Evangelina Anderson (Foto: captura América TV)

Todo comenzó cuando este miércoles el influencer de 26 años publicó un durísimo descargo en sus redes sociales, cansado de que la modelo negara una y otra vez cualquier tipo de relación entre ellos durante su paso por MasterChef Celebrity, como ocurrió en Cortá por Lozano.

CÓMO FUE EL DURÍSIMO DESCARGO DE IAN LUCAS CONTRA EVANGELINA ANDERSON POR NEGAR SU RELACIÓN

En su extenso comunicado, Ian no se guardó nada. Recordó situaciones sentimentales que, según su versión, vivieron juntos en el reality, pero que Anderson siempre se encargó de desmentir públicamente. “Soy bueno, pero no bolu...”, lanzó, dejando en claro su hartazgo por la actitud de la modelo.

Evangelina Anderson fue tajante en todos los medios: aseguró que no pasó nada con Ian y que todo era producto del “shippeo” de los fans, que querían ver una pareja donde no la había. La diferencia de edad entre ambos también fue tema de debate en cada entrevista.

El descargo de Ian Lucas (Foto: Instagram @ianlucas)

La situación explotó cuando Ian notó que Anderson eliminó comentarios que había dejado en redes, lo que para él fue una señal de que “algo más había pasado”. Según el influencer, acumuló varios disgustos por parte de la modelo, pero siempre eligió el silencio y la paciencia. Hasta ahora.

“Me cansé de callarme”, escribió Ian en su descargo, donde dejó entrever que hubo encuentros y situaciones que prefirió mantener en secreto por respeto. Sin embargo, la actitud de Anderson lo llevó a ponerle punto final a la paciencia: “Uno se harta”, sentenció.

