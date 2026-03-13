En una entrevista en el programa Puro Show, Ian Lucas se animó a contar su verdad sobre el vínculo que mantuvo con Evangelina Anderson y cómo vivió la exposición mediática que se generó en los últimos meses.

El ex participante Masterchef reconoció que, tras la grabación del programa, decidió no hablar más del tema y se fue a México para enfocarse en su carrera. Sin embargo, la polémica siguió creciendo en redes sociales y en distintos programas de televisión, lo que lo llevó a hacer un descargo.

“Yo la verdad no iba a hablar más del tema. Dije, ya está, terminó la grabación, no hablo más. Me fui a México tranquilo y nada, empecé a ver las redes que me seguían nombrando. Había algo entre nosotros, obvio que sí, pero en ningún momento yo de mi parte salí a blanquearlo, es más, en ningún momento me sumó nada”, remarcó.

Ian Lucas habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Sobre si sintió que Evangelina le faltó el respeto, Ian fue tajante: “No, no, yo sé que en serio, sé que es una muy buena persona. Al igual que yo, somos dos buenas personas. Lo mediático, ella lo sabe manejar un poco mejor que yo, para mí es algo nuevo”.

LA TAJANTE DECISIÓN DE IAN LUCAS CON EVANGELINA ANDERSON: “NO QUIERO TENER MÁS CONTACTO”

Ian Lucas también explicó por qué decidió dejar de seguir a Evangelina Anderson en redes sociales: “Porque no quiero tener más contacto, porque no quiero nombrarla más, porque no quiero hablar más, Me está restando en todo a mí. Yo tengo mi carrera, mis cosas, me fui a México a trabajar”.

Ian Lucas habló en Puro Show de su vínculo con Evangelina Anderson (Foto: captura de eltrece).

Consultado sobre si la situación lo perjudicó, Ian fue sincero: “Y yo no tengo, o sea, no tengo que nombrar a alguien para ser relevante, estoy tranquilo yo”. Sobre los rumores de una relación formal, Ian negó que haya existido la intención de formar pareja: “No, no, no, es que yo nunca planteé eso en un principio. En ningún momento planteé que se blanquee algo, ¿entendés? No quiero hablar más del tema”.

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