Gustavo, el papá de Ian Lucas, defendió al joven tras el escándalo con Evangelina Anderson. En una entrevista con Intrusos (América), el padre del influencer fue tajante sobre la conducta de su hijo: “Se manejó como un caballero”.

“Él es puro sentimiento y puro corazón. Si realmente pasó algo, creo que en todo momento cuidó a la otra persona, pero del otro lado vio un poquito como que lo ninguneaban o lo escondían”, dijo Gustavo.

“Si sintió algo con esta chica, está todo bien, pero en un momento paró el carro como diciendo: ‘no soy ningún pendejo’”, lanzó sin vueltas.

Gustavo, el papá de Ian Lucas. Captura: Intrusos / América TV

El papá de Ian Lucas bancó a su hijo y criticó a Evangelina Anderson

Gustavo aseguró que Ian “se manejó como un caballero” durante toda la relación y fue tajante sobre el final del vínculo: “Si con esta chica en su momento pasó algo y ella no lo puede blanquear, Ian va a seguir otro camino y va a estar todo bien. Creo que chicas no le van a faltar, es muy lindo”.

Evangelina Anderson e Ian Lucas juntos en la fiesta por el fin de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

El papá del cantante también reveló que estaba al tanto de la relación: “Sé que hubo idas y vueltas a la casa de Ian. No es como dicen que el pibe se enamoró, por el otro lado también hubo un flechazo. Si la dejó de seguir puede ser porque le habrá golpeado un poquito el sentimiento y a cualquiera le puede pasar”.

Sobre el final, Gustavo fue picante con la actitud pública de Evangelina Anderson: “Se respeta a Evangelina por toda la situación que está pasando y la entiendo, pero bueno, tampoco que lo deje como un boludo a mi hijo”.

Evangelina Anderson contó quién filtró las fotos del beso con Ian Lucas

El beso de Ian Lucas y Evangelina Anderson (Foto: captura América TV)

En medio de la polémica, Evangelina Anderson también habló y reveló detalles sobre la filtración de las fotos en las que se la ve a los besos con Ian Lucas. En su visita a Cortá por Lozano (Telefe), la modelo fue contundente: “Ian Lucas es un buen chico, la verdad que lo quiero un montón, pero está mal asesorado”.

Evangelina Anderson e Ian Lucas en MasterChef (Foto: captura Telefe / MasterChef Celebrity)

Anderson explicó que la imagen que se viralizó fue tomada a la salida de una fiesta organizada por Luck Ra: “Él mandó la foto de nosotros dos dándonos un pico, o su representante. Todos empezaron a gritar ‘pico, pico, pico’”.

Finalmente, Anderson cuestionó la actitud de Ian Lucas o su entorno: “¿Cómo puede ser que un hombre salga a mostrar una foto?”.