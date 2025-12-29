Evangelina Anderson habló con total determinación sobre su separación de Martín Demichelis y sorprendió al descartar de manera contundente cualquier posibilidad de reconciliación con el padre de sus tres hijos, Bastián, Lola y Emma, con quien estuvo en pareja durante 18 años.
“No estoy buscando nada. Ya hace un año y pico que me separé”, le dijo Eva a Guillermo “El Pelado” López en su programa Juego chino.
Y agregó, sincera: “Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex y ahora pensaba que me iba a morir sola. No creo que rehaga mi vida”.
Luego de esa fuerte frase, el conductor acotó con humor: “Mirá si se arreglan”.
Sin embargo, la negativa de Evangelina Anderson a una posible reconciliación con Martín Demichelis fue tajante: “¡No! ¡Ni loca! Ahí no vuelvo. De ninguna manera. Te lo firmo. No, no, no”.